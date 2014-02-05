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نجلة معارض تترشح للرئاسة بـ”الجزائر” تثير جدلا واسعا علي مواقع التواصل الاجتماعي

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نجلة معارض تترشح للرئاسة بـ”الجزائر” تثير جدلا واسعا علي مواقع التواصل الاجتماعي نجلة معارض تترشح للرئاسة بـ”الجزائر” تثير جدلا واسعا علي مواقع التواصل الاجتماعي

سيليا

قامت الجزائرية ” سيليا سعدي ” ابنة المعارض الجزائري ” سعيد السعدي ” تسحب استمارة و تعلن ترشحها رسميا للإنتخابات الرئاسي .

و أثارت سيليا ، نجلة المعارض الجزائري ، جدلاً واسعًا على شبكات التواصل الاجتماعي، بعدما تناقل نشطاء مصريون وجزائريون صورة لها، وقالوا إنها تعتزم الترشح في الانتخابات الرئاسية الجزائرية المقرر إجراؤها في إبريل المقبل.

حيث قالت “هند وحيد” في حسابها على “تويتر”: “سيليا لو اترشحت في .. شخصيا هيديها صوته”.

وأضاف حساب “M_asr_M@”: “سيليا السعدي.. مرشحة رئاسة الجمهورية في الجزائر.. عايزين من ده يا مصر، إشمعنى احنا”، ومثله كتب “إبراهيم المصري”: “الجزائر بقت أد الدنيا وإحنا لسه”.

وتهكم «ضياء أبوالنجا»: «حاجة تفتح النفس هو احنا مالناش حق التصويت في الجزائر؟».

وقالت صفحة “كلنا جابر جيكا” على «فيس بوك»: «الجزائرية سيليا سعدي تسحب استمارة وتعلن ترشحها رسميا للانتخابات الرئاسية .. عاشت دولة العواجيز المصرية».

 كان المعارض الجزائري، سعيد سعدي، والد سيليا، خاض سباق الرئاسة مرتين دون جدوى، وترك منصبه كرئيس لحزب التجمع بعد 23 سنة من النضال السياسي، ويعرف “سعدي” بمعارضته الحادة للإسلاميين.

 

 

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