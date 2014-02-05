فيلم “لامؤاخذة” يتخطى الـ 2.25 مليون جنية بالأسبوع الثانى لعرضة

أكد المؤلف والمخرج عمرو سلامة اليوم أن إيرادت فيمة”لامؤاخذة” تخطت حاجز المليونين والربع مليون جنيها،وذلك بعد أسبوعين فقط من عرضة.

> يذكرأن المجموعة الفنية المتحدة وشركة الماسة للإنتاج الفني الموزعين للفيلم قد قرروا زيادة عدد شاشات عرضه إلى 35 شاشة، وكان الفيلم قد انطلق في مصر، يوم الأربعاء، 22 يناير، من خلال 32 شاشة عرض في 8 محافظات.

> فيلم “لامؤاخذة” من إخراج وتأليف عمرو سلامة، وأنتجته شركتا فيلم كلينك وThe Producers Films التي يديرها المنتج هاني أسامة، والتوزيع الداخلي: المجموعة الفنية المتحدة، وفي جميع أنحاء العالم: الماسة للإنتاج الفني، ويشارك في بطولة الفيلم النجمان كندة علوش وهاني عادل، مع أحمد داش الذي يقوم بدور الطفل.

> وكان افتتاح مهرجان الأقصر للسينما المصرية والأوروبية قد شهد العرض العالمي الأول لفيلم لامؤاخذة، يوم 19 يناير .