في اجتماع اللجنة الاستشارية للصحة المهنية ببني سويف : تشكيل لجنة للتفتيش الدوري علي المصالح الحكومية

بني سويف : سيد عبد الغني

عقد اللواء محمد عزت فتح الباب سكرتير عام محافظة بني سويف اجتماعا للجنة الاستشارية للسلامة والصحة المهنية ، بحضور وكلاء وزارة الصحة والتربية والتعليم والقوى العاملة والشباب والرياضة والإسكان والمرافق والتموين ومديري إدارات الشئون القانونية والبيئة بالمحافظة ورئيس جمعية مستثمري بني سويف حيث أكد علي توجيهات المحافظ مجدي البتيتي بمتابعة عمل اللجنة التي من أهم ملفاتها بناء ثقافة السلامة والصحة المهنية في منشآت القطاع الحكومي والخاص من خلال تفعيل دور اللجنة بالإضافة إلى تبادل الخبرات والمعرفة من خلال الندوات واللقاءات للجهات التنفيذية والمعنية ومنظمات المجتمع المدني .

وقرر السكرتير العام تشكيل لجنة من إدارة المتابعة بديوان عام المحافظة للتفتيش بشكل دوري ومنتظم على كافة المصالح الحكومية للتأكد من تطبيق إجراءات الصحة والسلامة المهنية وإعداد تقارير تفصيلية دورية ليتم عرضها علي المحافظ ،وإرسال مندوب من كل مصلحة حكومية إلى إدارة السلامة والصحة المهنية بمديرية القوى العاملة للاستفادة والتدريب على كيفية تطبيق إجراءات الصحة والسلامة المهنية حتى يتم تطبيقها في كل مصلحة .

شبكةعيونالإخبارية

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