إقامة مجمع لخدمات “الداخلية” المميكنة بجامعة الأزهر

اتفقت جامعة الأزهر مع وزارة الداخلية على تلبية مطالب الجامعة بإقامة مجمع للخدمات المميكنة بها يضم كافة الخدمات التي تقدمها وزارة الداخلية لإصدار بطاقات الرقم القومي، وشهادات الميلاد المميكنة، وتراخيص للسيارات للتيسير على أعضاء هيئة التدريس والموظفين بجامعة الأزهر.

> صرح بذلك الدكتور أسامه العبد رئيس جامعة الأزهر اليوم عقب لقائه اللواء أسامه الصغير مدير أمن القاهرة، وحسن البرديسى مدير الإدارة العامه للمرور، وبعض قيادات وزارة الداخلية.

> وأشاد الدكتور العبد بالدور الوطني الذي قامت به قيادات وزارة الداخلية خلال الفترة الماضية لتدعيم جامعة الأزهر ولتأمينهم سير امتحانات الفصل الدراسي الأول بمختلف كليات جامعة الأزهر من أسوان حتى الإسكندرية، وكذلك المدن الجامعية.

> وأوضح العبد أنه سوف يقوم بتخصيص مكان مناسب لإقامة مجمع الخدمات بالجامعة بما يليق بكليات الجامعة وأساتذتها وطلابها.

> من جانبه، وعد اللواء أسامه الصغير مدير أمن القاهرة وحسن البرديسى مدير الإدارة العامة للمرور بتلبية كافة متطلبات جامعة الأزهر والمتمثلة في مركز لإصدار بطاقات الرقم القومي، وشهادات الميلاد المميكنة، إضافة إلى فتح مكتب تراخيص للسيارات للتيسير على أعضاء هيئة التدريس والموظفين بجامعة الأزهر.

أ.ش.أ