«المالكي» يشيد بالإمارات: اكتشفت خطورة فتاوى «شيوخ الإرهاب» الذي يمثلهم «القرضاوي»

أشاد رئيس الوزراء العراقي، نوري المالكي، بموقف الإمارات تجاه الشيخ يوسف القرضاوي، رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، قائلًا: «الإمارات اكتشفت خطورة فتاوى شيوخ الإرهاب والفتنة، الذي يمثلهم يوسف القرضاوي والذي أفتى بتكفير الناس جميعا سنة وشيعة، واتخذت منه قرارا سليمًا».

وقال «المالكي»، في مؤتمره الصحفي الأسبوعي، والمذاع على قناة «سكاي نيوز عربي»، مساء الأربعاء، إن ما وصفها بـ«الحرب على الإرهاب في الأنبار» توشك على الانتهاء وأضاف: «البعض يريدوننا أن نتفاوض ويتحدثون باستمرار عن المفاوضات، ماذا يريدون ؟؟ هل يريدوننا ان نتفاوض مع الإرهابيين وداعش!!»، واعتبر أن العالم وقف مع العراق في «حربه ضد الإرهاب» التي أكد أنها ليست ضد «مكون بعينه».

وتابع «المالكي»: «قلنا بان الإرهاب لا دين له، وأخيرا انتبهت السعودية إلى خطر الإرهاب وخطأ موقفها السابق في السكوت عنه ولذلك صدرت الأحكام بحق الذين تثبت إدانتهم بالإرهاب.. نعتبر هذه الخطوة جيدة لكنها متأخرة».

وتطرق «المالكي» إلى الأزمة الأخيرة بين قطر والإمارات على خلفية تصريحات الداعية يوسف القرضاوي قائلًا: «الإمارات اكتشفت خطورة فتاوى شيوخ الإرهاب والفتنة، الذي يمثلهم يوسف القرضاوي والذي أفتى بتكفير الناس جميعا سنة وشيعة، واتخذت منه قرارا سليما، نتمنى أن يعمم هذا القرار على جميع شيوخ الفتة اللذين يفتون بتكفير الآخرين وهدر دمائهم سواء في العراق أو المنطقة».

وأضاف «المالكي»: «نتقدم في الأنبار من موقع إلى موقع لكي نحسم المعركة في الفلوجة، ونحن نريد أن نخرج القلة من هذه المدينة، الفلوجة مطوقة والمعركة فيها ستحسم خلال الأيام المقبلة وسيكون هناك مبادرة في الفلوجة لإنهاء ألازمة ويكون هناك إصلاح شامل لها».