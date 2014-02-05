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Beyonce تنافس ابنتها على Jay Z

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Beyonce تنافس ابنتها على Jay Z Beyonce تنافس ابنتها على Jay Z

نشرت النجمة العالمية Beyonce صورة مثيرة للجدل على "إنستغرام"، حيث تظهر وزوجها Jay Z يحملها، في مقابل صورة لابنتها Blue Ivy Carter ووالدها يحملها بنفس الوضعيّة.
ويبدو أنّ Beyonce تغار من ابنتها Blue Ivy على زوجها أو أنها تحنّ إلى أيّام طفولتها، إذ إنها قبل أن تنشر هذه الصورة المشتركة، كانت قد نشرت صورة لها أيضاً على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام"، وهي طفلة بعمر ابنتها حالياً، ما دفع بالكثير من المعجبين إلى التعبير عن مدى الشبه الموجود بين المغنية الأمريكية وابنتها.
يُذكر أن Beyonce كانت قد فاجأت منذ أيام الحاضرين في مهرجان "Super Bowl" باعتلائها خشبة المسرح، إلى جانب زوجها Jay Z، حيث شاركته الغناء.

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