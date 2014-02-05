فهد الكبيسي "مزاجي" في الحب

استطاع الفنان فهد الكبيسي أن يحوّل مؤتمره الصحفي إلى احتفالية بألبومه الجديد "مزاجي" في وجود أكبر عدد إعلامي. وتوقيت الاحتفالية يدلّ على ذكاء واضح وخطة فنية صحيحة أعرب عنها فهد الكبيسي خلال مؤتمره الصحفي الذي أقامه في فندق "سانت ريجنس "في قطر على هامش مشاركته في مهرجان "ربيع سوق واقف"، حيث حدد موعد مؤتمره بعد حفله بيومين وذلك لضرب عصفورين بحجر واحد. حتى بردّه على أسئلة الإعلاميين كان مستمعاً جيداً لكل سؤال يطرح عليه. فيردّ باقتضاب دون إسهاب في الإجابة كما كان يسجل على ورقة أمامه رؤوس أقلام لكل سؤال يطرح عليه ما يعكس مدى دقته في الردّ الصريح على كل سؤال.

وعن حرصه الدائم على طرح ألبوم جديد له كل سنتين ردّ فهد قائلاً:" هذا الحرص ناتج عن استراتجية في تأسيس أرشيف فني كبير لي. ولقد استطعت جمع عدد كبير من الأغاني لي. وهذا مطلوب لتلبية أي مهرجان أحييه. لكن مستقبلاً سأعتمد خططاً تتناسب مع كل مرحلة أصل إليها. السوق الغنائي اليوم بحاحة دوماً لطرح "سينغل" بين الفترة والأخرى وإلا فإن المستمع سيملّ بسرعة. وهذا شكّل عبئاً على الفنان أكثر من قبل، حتى شركات الإنتاج رزحت تحت هذا العبء لذلك تضاعف مجهود الفنان".

ورداً على سؤال حول أغنية "تصبر" التي كانت ستصبح من نصيب عبادي الجوهر لكن حصوله على التنازل من فائق عبد الجليل كاتب الأغنية حال دون حصول عبادي عليها، ضحك فهد قائلاً:" لما سمعت الأغنية طلبت تنازلاً عنها. لكن لما علمت أن الفنان الكبير عبادي الجوهر كان في نيته الحصول عليها اتصلت به واستسمحته. فبارك لي بها علماً أنني كنت على استعداد أن أقدمها له".

وعن تعاونه السابق مع الملحن مشعل العروج قال" مشعل العروج هو من أحد مجددي الأغنية الخليجية تعاملت معه بأغنية "ما عرفت الحب" وأغنية "تصدد". تكلم فهد عن الملحن عبدالله المناعي صديقه ورفيق دربه وأنه وإدارته ومدير أعماله أحمد يشكلون فريق عمل واحد يضعون استراتجية وخططاً فنية تتناسب مع كل مرحلة جديدة. وعن تسمية الفنانين القطريين غانم شاهين وعيسى الكبيسي له أنه "نجم قطر" قال فهد:" أنا أشكر محبتهما لي وأفتخر بهما". في نهاية المؤتمر قطع فهد مع الإعلاميين قالب الحلوى احتفالاً بصدور ألبومه الجديد "مزاجي".