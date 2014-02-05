«أشتون» تلتقي الرئيس الأوكراني.. وواشنطن تدعو إلى التسوية

تلتقي وزيرة الخارجية الأوروبية، كاثرين أشتون، الأربعاء، في كييف الرئيس الأوكراني، فيكتور يانوكوفيتش، في إطار مسعى جديد لإنهاء الأزمة الأوكرانية، فيما دعت واشنطن للتوصل إلى تسوية.

وفي تصريح لوكالة «فرانس برس» قالت مايا كوسيانيتش، المتحدثة باسم وزيرة الخارجية الأوروبية، إن «أشتون ستناقش الجهود المبذولة للتوصل إلى حل سياسي وطريقة تمكن الاتحاد الأوروبي من المساهمة في هذه الجهود».

يُذكر أن «أشتون» تناولت العشاء مع القادة الثلاثة البارزين للمعارضة الأوكرانية، الثلاثاء، وربما تعقد لقاءً جديدًا معهم، الأربعاء، بعد اجتماعها مع الرئيس الأوكراني، كما أعلن أحد هؤلاء القادة آرسيني ياتسنيوك.