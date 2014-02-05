قناع الكافيار لبشرة كـ Angelina Jolie و Paris Hilton

يعد الكافيار من أفخم الأطباق التي تقدم على مائدة الطعام، ويختارها المرء حين يريد أن يدلل نفسه، إلا أنَّه في الوقت نفسه يعدُّ أحد أبرز الوسائل التي تلجأ إليها المرأة في سبيل المحافظة على نضارة بشرتها، بالنظر إلى غنى الكافيار بالبروتينات ومضادات الأكسدة.

ويعرف اللؤلؤ الأسود بأنه من أكثر العلاجات الحديثة عناية بالبشرة، فهو غذاء البشرة الحديث، الذي يضمن نقاء وصفاء البشرة وخلوّها من التجاعيد، في الوقت الذي يجدِّد حياة البشرة من جذورها.

ويعتبر الكافيار علاجاً مثالياً لنضارة الوجه، إذ يساعد في التخلص من الخطوط الدقيقة ويحارب عوامل التقدم في العمر، وهو علاج فعّال ومركب قد يغنيك عن كلّ العلاجات الطبيعيَّة الأخرى التي تلجئين إليها، علماً أنَّه لا يتعارض مع أيٍّ من أنواع العلاجات الأخرى، شرط أن تجعل المرأة فترة فاصلة بين العلاجين لا تقلّ عن أسبوعين.

وقد أفصحت نجمتا هوليوود، إنجلينا جولي، وباريس هيلتون، عن أنَّهما تستخدمان ماسك الكافيار، وأنه سرُّ سحر بشرتيهما.

ويستخدم الكافيار في أوروبا وأمريكا بكثرة على شكل كريمات للبشرة تحتوي على الكافيار؛ ولصنع ماسك الكافيار الخاصّ بالبشرة للتخلص من الشحوب وإعطاء البشرة نضارة أكثر وجمالاً، يقدم لك «سيدتي نت» الطريقة المثلى لصنع القناع.

طبيعة وكيفيَّة عمل قناع الكافيار:

يمكنك توزيع حبَّات الكافيار على الوجه والاسترخاء لمدَّة 20 دقيقة للحصول على نتيجة مبهرة، كما يمكنك خلطه بالخلاط، مع إضافة ملعقة عسل طبيعي، علماً أنَّه لا ينصح به لمن لديه مشاكل بشرة أو التهابات.

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