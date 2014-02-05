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JLOVE جديد Jennifer Lopez

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JLOVE جديد Jennifer Lopez JLOVE جديد Jennifer Lopez

إنّه تجسيد لمكانتها كرمز من رموز الموضة. أمّا الفرو وطبعة الفهد والألوان الزاهية فعناصر تحتفي بأسلوب "جينيفر" المميّز.
العطر: استوحي هذا العطر من أسلوب "جينيفر لوبيز"، لذا فهو ينبض بالحياة والأنوثة. والجدير ذكره أنّ JLOVE من جينيفر لوبيز، عطر يحمل في طياته نفحات الزهر والفواكه والحمضيات، فيغمرك بالروائح الاستوائيّة، ويبرز الشاعريّة المفعمة بالحيويّة داخل كلّ امرأة.
وتفوح المقدّمة بنفحات مزيج التوت الأبيض، بينما يعبق القلب بالرائحة الزهرية ذات القوام الرائع والناعم لأوركيد جوز الهند. أمّا أريج سوربيه الفانيليا النقي فيلفّ القاعدة التي تترك بريقاً شاعريّاً.

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سيدتي