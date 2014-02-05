القرموطي يستتكمل استطلاع رأي المواطنين حول ترشح المشير السيسي للرئاسة

يستكمل الإعلامى جابر القرموطي، فى برنامجه “مانشيت”، على قناة “أون تى فى” اليوم الأربعاء، استكمال التحقيق الخاص بعربة الفول والنقاش مع المواطنين فى الشارع حول ترشح المشير عبد الفتاح السيسى لانتخابات الرئاسة.

يذكر أن الإعلامي جابر القرموطي، خلال تقديمه لبرنامج “مانشيت” أمس الثلاثاء، مقطع فيديو له وهو يقف على عربة فول لتفقد أسعار الفول وطريقة عمله والإقبال الشعبي عليه، وباع القرموطي «فول» للزبائن.

وطرح القرموطي، خلال الجولة بعض الأسئلة عن الانتخابات الرئاسية المقبلة، لمعرفة التوجه الموجود في الشارع المصري حول رئيس مصر القادم.