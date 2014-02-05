الحنيني السعودية لجلسات بعد الظهر

المقادير:

- ثلث كوب من السمن البلدي

- ثلث كوب من السكّر

- ثلث كوب من معجون اللوز

- كوبان من معجون التمر

- صفار بيضة

- كوب وثلثا الكوب من الدقيق

- كوب من رقائق الشوكولاته

- مكسّرات، حسب الرغبة

طريقة التحضير:

1- يخفق السمن مع السكّر ومعجون اللوز ومعجون التمر، بغية الحصول على مزيج متجانس.

2- يضاف صفار البيضة، مع الاستمرار في التقليب، والدقيق بنوعيه تدريجيّاً.

3- يشكّل العجين على هيئة كرة، تغطّى بغطاء بلاستيكي وتترك في الثلاجة لمدة ساعتين. ثم تقسّم إلى ثمانية أقسام، يفرد كلّ جزء على سطح منثور عليه قليل من الدقيق.

4- تدهن صينيّة الخبز بقليل من الزيت، ثم تشكّل العجينة على هيئة أجزاء بيضويّة تصفّ في الصينيّة. وتخبز في الفرن على حرارة 360 درجة مئويّة، لمدّة تتراوح بين 6 و8 دقائق، أو حتى الحصول على "ويفر" بنّي اللون.

5- تسخّن رقائق الشوكولاته في "الميكروويف"، ثم تغمس أطراف "الويفر" بها، وتنثر فوقها المكسّرات.

(هذه المقادير تكفي لخمسة أشخاص).

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