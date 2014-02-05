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الحنيني السعودية لجلسات بعد الظهر

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الحنيني السعودية لجلسات بعد الظهر الحنيني السعودية لجلسات بعد الظهر

المقادير:
- ثلث كوب من السمن البلدي
- ثلث كوب من السكّر
- ثلث كوب من معجون اللوز
- كوبان من معجون التمر
- صفار بيضة
- كوب وثلثا الكوب من الدقيق
- كوب من رقائق الشوكولاته
- مكسّرات، حسب الرغبة

طريقة التحضير:
1- يخفق السمن مع السكّر ومعجون اللوز ومعجون التمر، بغية الحصول على مزيج متجانس.
2- يضاف صفار البيضة، مع الاستمرار في التقليب، والدقيق بنوعيه تدريجيّاً.
3- يشكّل العجين على هيئة كرة، تغطّى بغطاء بلاستيكي وتترك في الثلاجة لمدة ساعتين. ثم تقسّم إلى ثمانية أقسام، يفرد كلّ جزء على سطح منثور عليه قليل من الدقيق.
4- تدهن صينيّة الخبز بقليل من الزيت، ثم تشكّل العجينة على هيئة أجزاء بيضويّة تصفّ في الصينيّة. وتخبز في الفرن على حرارة 360 درجة مئويّة، لمدّة تتراوح بين 6 و8 دقائق، أو حتى الحصول على "ويفر" بنّي اللون.
5- تسخّن رقائق الشوكولاته في "الميكروويف"، ثم تغمس أطراف "الويفر" بها، وتنثر فوقها المكسّرات.

(هذه المقادير تكفي لخمسة أشخاص).

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