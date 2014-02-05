"جودة التعليم" تعتمد "طب البنات" كأول كلية أزهرية تجيزها الهيئة

ووافق مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد فى اجتماعه برئاسة الدكتور مجدى قاسم على اعتماد كلية طب بنات الأزهر كأول كلية أزهرية تحصل على اعتماد هيئة ضمان جودة التعليم.

كما أعلن المجلس، حسب بيان اليوم، تضامنه الكامل مع الجهود التى يقوم بها الأزهر الشريف فى مواجهة الفكر المتطرف ونشر قيم الوسطية والاعتدال، مشيرا إلى تضامنه الكامل مع الدكتور عباس شومان وكيل الأزهر وإدانته لمحاولة الاعتداء على منزله وأسرته من قبل بعض الأفراد مؤكداً أن هذا العمل لا يتم إلا من أشخاص فقدوا بصيرتهم وبعدوا عن المنهج الإسلامى.