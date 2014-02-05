محافظ الأقصر يفتتح مؤتمر ” ثوابت وتحديات ” بالمركز العربي للإعلام السياحى

افتتح اللواء طارق سعد الدين محافظ الأقصر مؤتمر السياحة العربية الذى تستضيفه الأقصر وينظمه المركز العربي للإعلام السياحي بالتعاون مع مجلس الوحدة الإقتصادية العربية ووزارة السياحة بمصر، تحت شعار ” السياحة العربية .. ثوابت وتحديات ” .

بحضور السفير محمد محمد الربيع امين عام مجلس الوحدة الإقتصادية العربية وحسين المناعي رئيس المركز العربي للإعلام السياحي ومجدي سليم وكيل اول وزارة السياحة وسفراء دول موريتانيا والصومال وفلسطين والدكتور سامي الشريف عميد كلية الاعلام بجامعة المستقبل واكثر من 50 اعلامي من 17 دولة عربية بالاضافة لعدد كبير من اساتذة الاعلام وممثلين لمختلف وسائل الاعلام ووكالات الانباء العربية بالعالم العربي ومصر والأقصر .

> يشارك في المؤتمر نحو سبعة عشرة دولة عربية بينها الإمارات والسعودية وعمان وتونس والجزائر والسودان والكويت وقطر والبحرين والأردن بجانب مصر .

من جانبه اكد المحافظ في كلمته اهمية عقد المؤتمر في مصر بمحافظة الأقصر في الوقت الحالي ومناقشته للقضايا السياحية التي يتناولها الاعلام ورصدها على أرض الواقع بالاضافة للإعلان عن الحالة الأمنية المستقرة التي تشهدها المدن السياحية المصرية، بما يساعد في جذب مزيد من السياح العرب ، ويشجع السياحة العربية مرحبا بجميع الحضور والمشاركين في المؤتمر علي ارض طيبة عاصمة التاريخ .

> وقال رئيس المركز العربي للاعلام السياحي مصر تفتح ابوابها للجميع وجئنا اليها دعما للسياحة حتي تعود الي سابق عهدها ، داعيا جميع السياح العرب الي زيارة مصر والاستمتاع بما تذخر به من مقومات سياحية .

> والقي السفير محمد الربيع كلمة اكد فيها اهمية مكانة الأقصر التاريخية مشيرا الي اهم التحديات التي يواجهها المجتمع العربي في مجالات الاقتصاد والاستثمار والسياحة التي هي القطاع الأكثر تأثرا بالسياسة ومجرياتها حيث ان السياحة تعدي بمثابة تحدي للسياسة التي تفرض تحدياتها علي مختلف الاتجاهات مقدما عدة اقتراحات لتفعيل التكامل السياحي بين البلدان العربية . وتبني رؤية استراتيجة شاملة للسياحة العربية وصياغة خطة عمل تتضمن عدة مرتكزات من بينها طرح تساؤلات حول كيفية تقديم انفسنا للأخرين وتاسيس اسبوع سياحي ثقافي اجتماعي يقام في الاقصر كل عام تشجيعا للسياحة المصرية .

> واكد وكيل اول وزارة السياحة اهمية السياحة باعتبارها صناعة ترتبط في ذهم المواطنين بكونها وسيلة لربط الشعوب مع بعضها مشيرا الي ان السياحة تصلح ما تفسده السياسة .

> وقدم سامي الشريف عميد كلية اعلام جامعة المستقبل مقترحاُ بتخصيص مشروعات تخرج الطلاب بكلية الاعلام لدعم السياحة العربية قائلا ان الاعلام والسياحة وجهان لعملة واحدة حيث يسعيان لتحسين الصورة لدي الشعوب الاخري .

وناقش المشاركون في المؤتمر واقع الإعلام السياحي العربي، وموضوع الإعلام الجديد والسياحة، والمعالجة السلبية للأخبار السياحية، والمستجدات الإعلامية في القطاع السياحي، وإظهار الصورة الحقيقة لمقاصد مصر السياحية والعمل على تحسين الصورة الذهنية لمصر في الخارج وبث رسالة طمأنة للسائح العربي.

كما اعلن المنظمون عن جوائز المركز العربي للاعلام السياحي لعام 2013 وعرضوا مجموعة من الافلام التسجيلية الخاصة بالمركز ومحافظة الأقصر.