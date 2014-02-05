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60% من البريطانيين البالغين مصابون بالسمنة

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60% من البريطانيين البالغين مصابون بالسمنة 60% من البريطانيين البالغين مصابون بالسمنة

ارشيفية

أظهرت إحصاءات جديدة نشرتها الوكالة الوطنية للصحة العامة في بريطانيا، الثلاثاء، أن أكثر من 60 بالمائة من البالغين في البلاد مصابون بزيادة الوزن أو السمنة.

وتنبأ خبراء سابقا بأن السمنة المنتشرة والمتزايدة في إنجلترا قد تعني أن نصف سكانها سيصابون بالسمنة بحلول عام 2030 بحسب ما جاء بسكاي نيوز عربية.

ويواجه أصحاب الوزن الثقيل خطورة أكبر للإصابة بمرض السكري من النوع الثاني، علاوة على مرض القلب وبعض أنواع السرطان.

وتقوم السلطات بتجربة طريقة جديدة لمكافحة ترهلات الخصر في مدينة ستوك أون ترنت بمقاطعة ويست ميدلاندز. فالأشخاص البدناء يمكن أن يقوموا بالتسجيل لاستقبال رسائل نصية تشجعهم على الحركة بشكل أكبر وعلى الأكل بشكل أقل.

وتقول إحدى الرسائل: “ربما يمكنك الذهاب إلى المحال التجارية أو أن تصعد السلالم لعدد أكثر من المرات”. ويصف المسؤولون تلك الطريقة بأنها “دفعة رخيصة ومؤثرة” للتحرك، قبل أن يحتاج الأشخاص البدناء عناية طبية مكلفة.

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