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تأجيل استئناف 138 من الإخوان علي حكم حبسهم عامين في أحداث رمسيس لـ 5 مارس

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تأجيل استئناف 138 من الإخوان علي حكم حبسهم عامين في أحداث رمسيس لـ 5 مارس تأجيل استئناف 138 من الإخوان علي حكم حبسهم عامين في أحداث رمسيس لـ 5 مارس

احداث رمسيس

قررت محكمة جنح مستانف باب الشعرية  المنعقدة بمعهد امناء الشرطة ، اليوم الاربعاء ، تاجيل استئناف 138 متهم من انصار الاخوان علي حكم حبسهم بالحبس سنتين مع الشغل على  وغرامة 5 آلاف جنيه لاتهامهم في أحداث رمسيس الأولى، و ذلك لجلسة5 مارس لاعلان المتهمين بالقضية.

كانت النيابة العامة وجهت للمتهمين 14 اتهامًا، تنوعت بين الشروع في القتل، التجمهر في جماعات أكثر من 5 أفراد، مقاومة سلطات، حيازة سلاح دون ترخيص، استعراض القوة والعنف، إتلاف مال عام وخاص، قطع طرق وتعطيل المواصلات العامة، ترويع مواطنين، تحريض على عنف وضرب المجني عليهم.

تعود تفاصيل أحداث ميدان رمسيس الأولى، حين نظم أنصار جماعة الإخوان المسلمين مسيرات لهم ومؤيديهم بالميدان، يوم 15 يوليو الماضي، ووقعت اشتباكات بينهم وبين الباعة الجائلين، بسبب خوفهم من إخلاء الميدان ونقل بضائعهم واعتصام مؤيدي الإخوان بالميدان كما فعلوا في رابعة العدوية، وتدخل خلال الاشتباكات بلطجية ومسلحون قاموا بإطلاق النار مما تسبب في سقوط مصابين وتفاقم أعمال عنف.

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