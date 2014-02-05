تعيين 4 نواب لرؤساء المدن والأحياء و8 مساعدين بجهاز النظافة بالغربية

أصدر اللواء الدكتور محمد نعيم محافظ الغربية قرارا بتعيين 4 نواب جدد لرؤساء المدن والاحياء والنواب وهم أشرف أحمد فرج الله نائبا رئيس مركز ومدينة طنطا وصبرى محمد أحمد الشيخ نائبا رئيس حى أول المحله الكبرى وعبد النبى عطية بدوى نائبا لرئيس حى ثان المحلة الكبرى وحسن محمد العشرى شريف نائبا لرئيس مركز ومدينة سمنود .

وقرر المحافظ ايضاً تعيين 8مساعدين لرؤساء جهاز النظافة لكل مدينة وحى مسعد عبد العزيز مساعدا لرئيس جهاز النظافة بمركز ومدينة طنطا ومحمد حسن البيومى سراج لمركز ومدينة طنطا لشئون القرى وخالد عطاالله البسطةطى لحى ثان طنطا وطارق فؤاد توفيق عاشور لحى أول المحلة وأحمد محمد أحمد السبغ لحى ثان المحلة وعبد العاطى عبد الرحيم عبد العاطى لمركز ومدينة سمنود ومحمد رمضان حسن العشرى لمركز ومدينة قطور وأمين شوقى كامل عمار لمركز ومدينةالسنطة .

وأكد المحافظ على أن التعيينات الجديدة تهدف الى الارتقاء بمستوى الاداء وضخ دماء جديدة قادرة على العطاء والعمل