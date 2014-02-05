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ميدو يعد جماهير الزمالك ببناء فريق قوي

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ميدو يعد جماهير الزمالك ببناء فريق قوي ميدو يعد جماهير الزمالك ببناء فريق قوي

/ أ ش أ / أكد أحمد حسام "ميدو" المدرب الجديد للزمالك أنه يتعهد ببناء فريق قوي للنادي الابيض في المستقبل القريب.

وذكر ميدو في تصريحات اوردها موقع ستار افريكا أنه يحتاج لبعض الوقت من أجل بناء أساس لفريق قوى قادرعلى تجديد العهد مع الألقاب المحلية و القارية التى غاب عنها الزمالك لفترة طويلة .

وقال الموقع ان نجم " الفراعنة " الأسبق الذي سبق له الاحتراف في معظم البطولات القوية في أوروبا اوضح ايضا في تصريحاته أن سياسته فى تدريب الفريق تعتمد على اتاحة الفرصة لجميع اللاعبين للمشاركة فى المباريات لاثبات وجودهم علاوة على تجنب لعنة الإصابات.

واشار ستار افريكا الى ان الزمالك يحتل حاليا المركز الثالث في المجموعة الثانية من الدوري المصري على بعد أربع نقاط من متصدر المجموعة بتروجيت وثلاث نقاط من الوصيف الإسماعيلي

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