زوري جزيرة فرسان النابضة بالجمال

لإجازة عنوانها الهدوء والسكينة في ظلّ أجواء مكلّلة بالراحة والاسترخاء، لا بدّ لك أن تقصدي "جزيرة" فرسان المكسوة بالجمال والسحر والتي تزخر بأروع المناظر الطبيعيّة.وللتعرّف أكثر إلى جمال هذه الجزيرة، رافقينا بجولة شاملة على أهم الأمامن السياحية الموجودة فيها.

تعتبر "جزيرة فرسان" المحمية أكبر جزر فرسان التي هي عبارة عن أرخبيل عائم على سطح البحر الأحمر وهي تابعة لمنطقة "جازان" الواقعة في جنوب غرب السعودية.

عند الوصول اليها ستلفتك تلك الشواطئ الخلابة التي تغطيها الرمال الذهبية المتلألئة تحت أشعة الشمس الساطعة، كما تغلب عليها الشعاب المرجانية وتحلّق طيور النورس في سمائها الصافية لتتراقص ضمن أجواء طبيعية على أنغام هادئة توقظ في داخلك المشاعر!

وإذا كنت من عشاق صيد السمك، عليك التوجه الى ساحل عبره الذي يمتد جنوب غرب "فرسان".

ويعتبر "خليج الغدير" المكان المثالي لاستخراج اللؤلؤ، كما يضمّ أحد فنادق الجزيرة المجهزة بأحدث الخدمات التي تحتاجينها.

وللتعرّف إلى تاريخ الجزيرة العريق، زوري "القلعة العثمانية" التي تقع في الطرف الشمالي منها، والتي بُنيت جدرانها من الحجر البحري وكستها طبقات الجصّ، كما اتزج الخشب والحديد لبناء سقفها.

ولا تنسي زيارة "مسجد النجدي" الذي يعدّ من المساجد الأثرية القديمة المشيّد من قبل تاجر الؤلؤ ابراهيم التميمي الذي بناه من الحجر والجصّ وزينه بزخرفات ونقوش تخطف الأنظار. ويتألف من بيت الصلاة ووصحن مكشوف ومأذنة فضلاً عن مدخلان يؤديان الى داخله.

أين تقيمين؟

يقع "منتجع كورال فرسان" على شاطئ "جنابة"، ويحتوي على فندق مصنّف في فئة 5 نجوم، ويضم 30 غرفة تتمتع كل واحدة منها بإطلالة مباشرة على البحر، فضلاً عن ناد صحي ومطاعم عربية منوعة ومقهى وعدد من الاجنحة الملكية الفخمة.

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