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' شيكابالا أسد يحتاج إلى ترويض '

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' شيكابالا أسد يحتاج إلى ترويض ' ' شيكابالا أسد يحتاج إلى ترويض '

أفادت الصحافة البرتغالية أن محمود عبد الرازق "شيكابالا" صانع ألعاب سبورتنج لشبونة أظهر مهاراته في تدريبه الجماعي الأول مع الفريق.

وأتم شيكابالا انتقاله إلى العملاق البرتغالي لشبونة في اللحظات الأخيرة من اليوم الأخير لباب الانتقالات الشتوية قبل أيام.

وأوضحت صحيفة "أبولا" الشهيرة أن طريق شيكابالا إلى التشكيل الأساسي للشبونة صعبا رغم ما يتمتع به من مهارات.

ونقلت عن ليوناردو جارديم المدير الفني للفريق أن شيكابالا مثل الأسد الذي يحتاج إلى الترويض.

وأوضح المدرب أن لاعب الزمالك السابق بحاجة للتأقلم مع طريقة اللعب، ومع زملائه في الفريق حتى يستطيع المشاركة في المباريات.

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