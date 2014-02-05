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اختيار الفنان محمد رضا لأداء النشيد الوطني

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اختيار الفنان محمد رضا لأداء النشيد الوطني اختيار الفنان محمد رضا لأداء النشيد الوطني

اختارت محكمة النقض والهيئة الوطنية للقضاة والمحامين الأميركيين النجم والمطرب المغربي، محمد رضا لأداء النشيد الوطني المغربي وأغنية "مغربنا"، التي تغنى فيها على الوطن وذلك خلال الندوة التي تم تنظيمها في الرباط تحت الرعاية السامية للملك محمد السادس، وبحضور وزير العدل المغربي، ومجموعة كبيرة من القضاة والمحامون الأميركيين والشخصيات البارزة في الدولة.

ووقع الاختيار على الفنان محمد رضا لاشتغاله في حقل الدبلوماسية واعتماده الأغاني، التي تحمل طابعاً وطنياً مغربياً محضاً مثل أغنية "يا قبايل الصحراء" بالإضافة إلى أغنية "مغربنا"، التي سيقوم بتصويرها بطريقة الفيديو كليب قريباً في مدينة الداخلة.

ومن ناحية اخرى يقوم بتصوير أغنية "فاتورة" التي تحكي قصة إنسان سيئ الخلق، ويدفع ضريبة تلك السلوكيات، الأغنية من كلمات محمد الإدريسي وألحان محمد الرفاعي والتوزيع الموسيقي لحاتم المنصور، بالإضافة إلى طرحه مجموعة أغاني وتصوير بعضها بطريقة الفيديو كليب لعرضها على القنوات العربية والوطنية.

محمد رضا في سطور
محمد رضا فنان مغربي شاب، استطاع بفضل حبه للموسيقى ودراسته لها، أن يبتكر شكلاً خاصاً به، ميزه عن باقي مغنيي جيله، و لكونه من المغنيين الذين احترموا الأغنية المغربية، وأصروا على تقديمها بشكل عصري دون المساس بحضارتها، تمكن من إيجاد مساحة كبيرة له لا في المغرب وخارجه، ويعد محمد رضا من أوائل الفنانين المغاربة الشباب الذين قدموا أغاني على شكل كليب

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سيدتي

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