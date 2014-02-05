كاظم الساهر: The Voice أنقذني من العزلة

أجرى الفنان كاظم الساهر مؤتمراً صحفياً في وقت ظنّ فيه الإعلاميون أنه قد يعتذر عن إقامته، لكنه فاجأهم بموافقته على إجراء لقاء صحفي معهم. وهذا التغيير في موقف كاظم الساهر في ما يخصّ المؤتمرات الصحفية في المهرجانات الغنائية، ناتج عن كسر الحاجز الوهمي الذي عاش خلفه كاظم لسنوات طويلة، خوفاً من مواجهة القضايا التي قد تطرح في المؤتمر وتحاشياً لكل ما كان يؤثر عليه سلباً. لكن تجربته كعضو في لجنة التحكيم في برنامج "ذا فويس" صقلت شخصيته الخجولة بالفطرة وجعلته أكثر قوة وتفاعلاً مع المجتمع من حوله وأكثر قرباً من الناس. هذه الحالة وصفها كاظم في ردّه على سؤال عن سبب موافقته على إجراء مؤتمر صحفي. وقد أعرب عن فخره بتواجده للمرة الثالثة على التوالي في مهرجان "ربيع سوق واقف"، مشيراً إلى أنه ورغم ذلك فإنه يشعر دائماً بالقلق قبل أي حفل غنائي له.

وقد أكد كاظم أنه انتهى من تلحين ملحمة "جلجامش" التي بدأها منذ سنوات، حيث تمّ تسجيلها مع فرقة الأوبرا المصرية فيما يواصل الدكتور فتح الله أحمد إنجاز باقي العمليات الموسيقية المتعلقة بالتوزيع، مشيراً إلى أنه قام بتسجيلها على حسابه الخاص لأنه يريد ضمّها إلى مكتبته الخاصة، لكنه أشار إلى أن عرضها على المسرح يتطلب إمكانيات ضخمة لا يمكن توفيرها إلا من خلال تبني إحدى الحكومات لها، وهو ما تمّ من خلال اتصال بعض الدول العربية به وإبداء اهتمامها بالملحمة. لكنه أشار إلى أنه يفضل التريث حتى الانتهاء من عملية التوزيع الموسيقي للبتّ في مسألتيّ إنتاجها وعرضها.

من جانب آخر، تحدث الفنان كاظم الساهر عن مشاركته في لجنة تحكيم برنامج "ذا فويس" مشيراً أنه يحظى هذا العام بمشاركة قوية من الأصوات الغنائية التي تتنافس على اللقب، مشيراً إلى أن همّ أعضاء لجنة التحكيم هو تقديم أصوات لها القدرة على شدّ الناس إلى البرنامج خاصة بالنسبة لفريقه الذي يريده هذا العام قوياً ويقدم كل الألوان الطربية. لكن نجاح مشتركيه مرهون بعملية تصويت الجمهور .

وأكد كاظم الساهر أنه ورغم وصفه لنفسه بالمستقر في الطائرات بسبب أسفاره الكثيرة إلا أنه ومن منطلق حبه للطبيعة والزراعة، اختار الاستقرار بالمغرب حيث أنشأ مزرعة يقوم فيها بممارسة هذه الهواية مضيفاً أنه وفي عرض الموسم الأول من "ذا فويس" لم يشاهد أي حلقة منه.

كاظم يحضر حفل فريدة العراقية

ليلة عراقية بامتياز جمعت ما بين فنانة المقامات العراقية فريدة التي بغنائها وقدرتها على أداء المقامات العراقية بحرفية عالية، أبهرت قائد الأوركسترا هاني فرحات المشرف على حفلات المهرجان. غنت فريدة العديد من الأغاني حيث علا تصفيق الجمهور على حسن أدائها وصوتها القوي القادر على أداء غناء المقامات بكل سهولة. في هذه الأثناء، وصل كاظم الساهر برفقة ولديه وسام وعمر ومدير أعماله درغام، وجلس في الكواليس يستمع لغناء فريدة. قبل بدء حفل كاظم اكتظ المدرج بالجمهور المنتظر لبدء حفله، رغم حالة البرد التي استجدت على الطقس وهطول أمطار خفيفة. كان كاظم يقول نص كل أغنية يغنيها، بأسلوب شعري قبل شروعه بغنائها. واللافت أن كاظم يحفظ أغانيه غيباً ولا يستعين كسواه من الفنانين بنص الأغاني منصوصة أمامه.

طلب كاظم من إدارة المهرجان أن لا تعطي رقم غرفته لأحد كي يتسنى له أخذ قسط من الراحة. كان كاظم يتنقل بين الفترة والأخرى في أرجاء الفندق برفقة ولديه وسام وعمر.

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