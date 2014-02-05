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مشكلة مايا وباسم فغالي مقدمة لفيديو كليب؟

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مشكلة مايا وباسم فغالي مقدمة لفيديو كليب؟ مشكلة مايا وباسم فغالي مقدمة لفيديو كليب؟

بعد ان انتشر في الأوساط الفنية والإعلامية خبر يفيد بأن الخلاف الحاد الذي نشب بين الفنانة اللبنانية مايا دياب والظاهرة الفنية باسم فغالي، بسبب تقليد الاخير للأولى ما هو في الحقيقة سوى " بروباغاندا" اعلامية للثنائي، للترويج لعمل مشترك هو عبارة عن كليب سوف تطرحه مايا بمناسبة عيد العشاق ويشاركه فيه باسم فغالي، أكد جاد غانم المسؤول الاعلامي في مكتب مايا في دردشة مع "سيدتي نت" ان هذا الخبر عار عن الصحة جملة وتفصيلا ً وأوضح " لا علم لنا بهذا الموضوع إلا إذا كان باسم قد تحدث عنه في الاعلام".
وعن طبيعة العلاقة التي تربط حالياً بين مايا وباسم، بعد التصعيد الكلامي الذي لجأ البه الطرفان في الفترة السابقة ،اكد جاد غانم" كل شيء على ما يرام. صحيح أنهما لا يتحدثان مع بعضهما ولكن الأوضاع مستتبة وعفا الله على ما مضى".

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سيدتي

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