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منع وليد الشامي من الغناء في الكويت يربك جدول "هلا فبراير"

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منع وليد الشامي من الغناء في الكويت يربك جدول "هلا فبراير" منع وليد الشامي من الغناء في الكويت يربك جدول "هلا فبراير"

قررت وزارة الإعلام الكويتية منع المطرب العراقي وليد الشامي من الغناء في احتفالات "هلا فبراير"، حيث كان من المقرر أن يشارك الشامي في الحفل الأول المقرر له يوم غد الخميس، الى جانب النجم المصري والنجمة اللبنانية إليساـ ما دفع إدارة الحفلات الى عمل تعديل على الجدول لتحل جنّات بدلاً عن وليد في الحفل الأول.
بينما يحيي النجم السعودي محمد عبده والنجمة الكويتية نوال الحفل الثاني بمفرديهما.
ويبدو ان قرار الوزارة جاء مفاجئاً للجميع بما فيهم الفنان العراقي نفسه، الذي سبق وأن أحيى حفلات خاصة عدة في الكويت بما يعني أن دخوله إلىالكويت لا مشكلة حوله، ولكن يبدو أن الطابع الرسمي للحفلات التي تنظمها شركة "روتانا" بالتعاون مع تلفزيون الكويت، هذا العام حال دون تواجد الشامي.

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سيدتي

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