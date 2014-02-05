ابنة Paul Walker الوريثة الوحيدة له

بعد الحرب الضارية التي خاضتها عائلة الممثل Paul Walker في مواجهة والدة طفلته، وفي مواجهة صديقته Yasmine Gunel، للحصول على ثروة ابنهم المقدّرة بـ25 مليون دولار، ظهرت وصيته لتثبت أنّ ثروته كلها تعود إلى ابنته الوحيدة Meadow.

Meadow البالغة من العمر 15 عاماً ستكون تحت وصاية جدّها Paul Sr وجدّتها الممثلة Cheryl Walker، بحسب وصية والدها، ما يعني أنّ Meadow ستترك أمّها مجدداً للعيش مع عائلة والدها لتنفيذ الوصية، بعد أن تركتها سابقاً لتعيش مع والدها قبل وفاته، حسب ما ذكر موقع "dailymail" البريطاني.

وليس من المستغرب أن تعود ثروة Paul Walker إلى ابنته، بالنظر إلى أنّها كانت الأهم لديه. وقد أكد العديد من أصدقائه أنه كان ينوي اعتزال التمثيل لقضاء وقت أكبر معها، بعد أن جمع من الملايين ما يؤمّن لهم حياة جيّدة، إلا أن الموت لم يمهله.

يذكر أن Walker كان قد لقي مصرعه في 31 نوفمبر/تشرين الثاني 2013، بعد أن فقد صديقه السيطرة على السيارة، واصطدم بعامود إنارة، قبل أن تشتعل السيارة بالكامل.

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