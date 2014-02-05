مستشار الرئيس النيجيري لشئون الطيران يغادر القاهرة

غادر مطار القاهرة الدولى اليوم الاربعاء، مستشار الرئيس النيجيرى لشئون الطيران “أيال أوون” والوفد المرافق متجها الي بيروت علي الطائرة المصرية ، عقب تفقده عدد من مشروعات وزارة الطيران المدني وبحث التعاون مع وزير الطيران المدني المهندس عبد العزيز فاضل .

قال مستشار الرئيس النيجيرى لشئون الطيران خلال لقائه أمس وزير الطيران إن ما تمر به مصر من أحداث فى الوقت الحالى هو أمر طبيعى مرت به كل دول العالم التى تتطلع إلى إرساء قواعد العدل والديمقراطية ، وما تمر به مصر الآن مررنا به فى فترة التسعينيات من القرن الماضى .

وأشاد بكفاءة العاملين فى صناعة النقل الجوى المصرى وبالكفاءة التى تتمتع بها المطارات المصرية وأجهزة الملاحة الجوية ، وقال إننا نسعى إلى التعاون مع مصر فى مجال النقل الجوى ، أضاف إن العالم الاسلامى مدين لمصر بالشكر وهذا جزء من اعتقادنا .