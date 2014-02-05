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أجمل الإكسسوارات لعيد الفالنتاين من DSQUARED2

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أجمل الإكسسوارات لعيد الفالنتاين من DSQUARED2 أجمل الإكسسوارات لعيد الفالنتاين من DSQUARED2

مع اقتراب عيد الفالنتاين في 14 من هذا الشهر تزداد الحيرة فيما يمكن أن نقدم كهدية لمن نحب ، قدمت دار الأزياء الشهيرة DSQUARED2 مجموعة اكسسوارات مميزة في مجموعة ربيع وصيف 2014 ، وقد تزينت هذا الإكسسوارات باللون الأحمر مما يجعلها الهدية المناسبة للسيدة الأنيقة.
تناسب الإكسسوارات المعروضة الأذواق المختلفة إذ احتوت على تصاميم مختلفة من الأحذية والحقائب بالإضافة إلى تصميم جميل لعقد مع أقراط مطابقة باللون الأحمر.

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