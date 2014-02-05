فساتين مخملية تزين إطلالات أجمل النجمات

في الشتاء تحتار السيدات في اختيار ما يرتدين في السهرات والزيارات المسائية، وتشكل فساتين المخمل خياراً مثالياً لكل السيدات، وقد ظهر هذا النوع من الفساتين في إطلالات العديد من النجمات في مناسبات مختلفة.

تختار بعض السيدات الفساتين المخملية القصيرة ليحصلن على لوك بسيط وغير متكلف كما فعلت Lizzy Caplan، والتي اختارت فستاناً قصيراً وناعماً باللون الأزرق من Alberta Ferretti، وYasmin Sewell التي بدت متألقة باللون العودي بفستان قصير حمل توقيع المصمم Christopher Kane، كما يمكنك أن تختاري نسخة مخملية من الفستان الأسود القصير كما فعلت الممثلة Rosie Huntington.

في السهرات الرسمية تفضل النجمات اختيار فساتين المخمل الطويلة ليحصلن على إطلالات أخاذة كإطلالة النجمة Jennifer Lopez بفستان رائع يحمل تفاصيل أخاذة من تصميم زهير مراد، وKat Dennings بفستان رائع على السجادة الحمراء، ولا يمكن أن ننسى إطلالة عارضة الأزياء الجميلة Miranda Kerr بفستان أسود جميل من Cavalli.

اتبعي النصائح التالية لتحصلي على لوك جذاب بالمخمل:

- لا تحصري المخمل على إطلالاتك في السهرات، وقومي بارتدائه خلال الأيام العادية بتنورة أنيقة مثلاً، إذ سيضفي لمسة فخامة على إطلالتك اليومية.

- إن أغلب الأزياء المخملية تكون سوداء اللون، ولكن لا تجعلي ذلك يمنعك من اختيار الألوان المختلفة، فالأخضر الزمردي والأزرق سيبدوان رائعين كذلك.

- بما أن المخمل من الخامات الشتوية الثقيلة، ننصحك بتنسيقه مع خامات ناعمة كالدانتيل والشيفون والحرير لتحافظي على توازن اللوك.

شاهدي معنا أحمل إطلالات النجمات بالفساتين المخملية، واختاري الأجمل منها.



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