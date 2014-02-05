"جلد النمر" طبعة واحدة لكل موسم

من الصعب أن نعتبر طبعة جلد النمر كباقي اتجاهات الموضة العابرة، فقد أثبتت تواجدها في كل موسم، ويمكن أن ترتدي نفس الطبعة في لوك بسيط وإطلالة يومية أنيقة تضيف إليها لمسة الفخامة المطلوبة بتنسيقها مع الحذاء المناسب، وبإمكانك أن ترتديها في لوك مسائي رائع بطلّة راقية.

إليك بعض الخيارات لارتداء هذه الطبعة المميزة:

قميص أنيق

يمكنك أن تنسقي قميصك مع تنورة جميلة بلون أسود لتحصلي على لوك كلاسيكي أنيق، أما إن كنت تبحثين عن إطلالة أكثر جرأة فننصحك بتنسيقها مع تنورة ذات لون صيفي مشرق أو ربما أحد ألوان النيون المشرقة.

بنطلون أو تنورة

يمكن أن تكون هذه القطعة إحدى القطع المثالية في خزانتك، إذ يمكن تنسيقها بإطلالات مختلفة في كل مرة.

معطف شتوي

المعطف الشتوي المميز بطبعة جلد النمر هو السلاح السري الذي يمكن أن يجعل إطلالتك أكثر فخامة وأغلى ثمناً بإضافته إليها.

حقيبة بطبعة جلد النمر

إن لم تكوني من عشاق هذه الطبعة فستكون هذه الحقيبة الإضافة المثالية لإطلالتك بالفستان الأسود القصير، وأكملي اللوك بأحمر شفاه جذاب باللون الأحمر.

الحذاء ذو الكعب العالي

فكري بالحذاء ذي طبعة جلد النمر كحذاء أسود كلاسيكي، إذ نستطيع أن نجزم بأنه يناسب جميع إطلالاتك، وقد بدا هذا الحذاء جميلاً في إطلالة أيقونة الموضة OlivaPalermo ببنطلون مورّد مع جاكيت أسود.

لا يمكن حصر خياراتك المتعددة عند ارتداء هذه الطبعة، لذا كوني خلاقة وابتكري طرقاً متجددة لارتدائها.

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