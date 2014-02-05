التربية: لا تعطيل للمدارس بسبب طواف دبي

أعلنت وزاره التربية والتعليم أن يوم غدٍ الخميس دوام عادي في كافه مدارس دبي من دون تعطيل وذلك علي هامش التحويلات المرورية بسبب سباقات الدرجات بمعظم شوارع دبي حرصاً منها على انتظام الدراسة والالتزام بأيام الدراسة.

ومن جهتها أكدت هيئه المعرفة والتنمية البشرية في دبي انها تواصلت مع المدارس وخولتها باتخاذ اللازم بشأن غياب الطلبة غداً الخميس.

وقالت هند المعلا رئيس المشاركة المجتمعية في هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي " أبلغت الهيئة المدارس الخاصة بدبي باتخاذ ما يلزم من تدابير احترازية بالتشاور مع أولياء الأمور خلال فعاليات طواف دبي، بما في ذلك منح المدارس صلاحية تعطيل الدوام المدرسي متى كان ذلك ضرورياً بما يضمن سلامة الطلبة".

اذ أبدي أولياء الأمور تخوفهم من تأخر الحافلات التي تقل أبناءهم من المدرسة الى البيت نظرا لكثره التحويلات المرورية التي ستشهدها الشوارع.

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