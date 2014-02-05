مجهولون يخطفون سائق بقرية “طوه” بالمنيا

خطف مجهولون بالمنيا سائق مقيم بقرية طوه التابعه لمركز المنيا.

> وقال أهالي القريه أن أسرته تلقت إتصالًا هاتفيًا من الجناه يتضمن أن المجني عليه ويدعي كيرلس “ع.ع” 21 سنه مختطف وانهم يطلبون تجهيز مبلغ مالي لتسليمه اليهم واطلاق سراحه.

> وأشار الاهالي أن المجني عليه يعمل سائق علي سياره نصف نقل مخصصه لنقل الرمل والزلط ومواد البناء وتم خطفه اثناء توجهه للطريق الصحراوي الغربي المتاخم للقريه من الجهه الغربيه وأن أسرته رفضت إبلاغ أجهزة الامن بناءًا علي طلب المتهمين

> وطالب الأهالي أجهزة الأمن بالتحرك لمواجهة عصابات الخطف والتي تهدد أمن المجتمع وتشيع الإحساس بغياب الأمن والأمان مشددين علي ضرورة أن لا تجور جهود الأمن للاستقرار السياسي علي دوره في بسط الأمن الجنائي .