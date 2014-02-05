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وصفات وخلطات لحمل قريب

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وصفات وخلطات لحمل قريب وصفات وخلطات لحمل قريب

كثيرات من النساء يسعين للحمل بكافة السبل؛ فرغم العلاقة الحميمة المتوازنة، وخلو الزوجين من الأمراض، والأسلوب الأمثل في الغذاء...قد يتأخر الإنجاب، فتلجأ بعضهن لتناول الأعشاب الطبيعية، والتي لا ضرر منها ولا ضرار..من هنا كان لقاؤنا مع احد العطارين بحي الحسين" محمد الغرباوي" الذي وضع مجموعة من الخلطات لتنشيط المبايض والمساعدة على الحمل.

* مجموعة من حب الرشاد، حبة البركة ويخلطان معاً، وتؤخذ ملعقة صغيرة على الريق وقبل النوم من ثاني يوم في الدورة إلى آخر يوم منها لمدة 3 أشهر.
* تمر، سمن، نصف فنجان فلفل أسود، حبة بركة، يعجن جميعهم معاً..وتؤكل أيام الدورة بكثرة وعلى الريق.
* فنجان حبة البركة، كسرة صغيرة جداً حلتيت تغلي وتوضع في الثلاجة، ويشرب منها كل يوم لمدة أربعين يوماً.

* بعض حبات القرنفل، حليب وتغلي معا وتشرب صباحاً وقبل النوم خلال الثلاث أيام الأخيرة من الدورة.
* فنجان محلب، فنجان عنزروت تطحن ويؤخذ ملعقة صغيرة صباحا ومساء من ثاني أيام الدورة إلى انتهائها، ثم تؤخذ ملعقة صغيرة فقط ليلا مدة خمس أيام بعد الدورة.
* شرب حليب الناقة أو حليب الغنم مع عسل أصلي، وشرب ماء زمزم لمدة شهر.

* حبة بركة، بذور الفجل، حلبة، عسل أصلي.. وتعجن معاً وتكور 62 حبة، وتبلع حبة مساء وحبة صباحاً لمدة شهر.
* 2 ملليمتر زنجبيل أخضر، ونصفها حبة بركة وتغلي وتحلى بعسل وتشرب.
* كوب دبس تمر، فنجان قرنفل، ونضع دبس التمر على نار هادئة ثم نضع القرنفل، ويؤخذ منه ملعقة ثلاث مرات في اليوم بداية من اليوم الثاني للدورة.

* كوب ونصف ماء حار، فنجان دبس تمر، ذرة فلفل أسود، ويشرب منها بعد الأكل مرة واحدة في اليوم من ثاني أيام الدورة حتى نهايتها، كما أنه يزيد من هرمون الحليب.
* كوب من الحلبة المطحونة، كوب حب الرشاد، كوب عنزروت مطحونة، كوب حبة بركة مطحونة تؤخذ على شكل سفوف مدة 10 أيام قبل الدورة، والخمسة أيام الأولى من الدورة لمدة ثلاث أشهر.
* فنجان من الحلبة المطحونة، وفنجان مراميه مطحونة في كوب ماء حار، وتشرب صباحاً ومساء لمدة 20 يوماً في غير أوقات الدورة، ونحذر من أخذها أيام الدورة.
* آبار النحل - اللقاح-، بودرة غذاء ملكات النحل، عسل سدر، 7 حبات بركة تؤخذ كل يوم ملعقة.

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