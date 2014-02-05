محافظ الإسماعيلية: صرف مكافأة مالية لمنفذى إزالة التعديات على أملاك الدولة

أصدر اللواء أحمد بهاء الدين القصاص محافظ الإسماعيلية قرار بصرف مكافأة مالية قدرها خمسة آلاف جنيها لفريق العمل والمشاركين فى تنفيذ قرارات الإزالة الفورية للتعديات على أملاك الدولة والاراضى الزراعية بنطاق مركز ومدينة القنطرة شرق وتوابعها ، وذلك فى إطار خطة المحافظة وتوجيهات المحافظ بإزالة جميع التعديات والتصدى بكل حسم وردع لأى محاولة للتعديات على أملاك الدولة أو الأراضى الزراعية وإزالتها من بداية ظهورها .

أعلن المهندس عبدالله الزغبى رئيس مركز ومدينة القنطرة شرق انه خلال الفترة من 21 ديسمبر13 20 وحتى 24 يناير 2014 تم تنفيذ عدد من حملات الإزالة للتعديات بالتعاون والتنسيق مع الجهات الأمنية خمس حالات منها ازالة تعديات على الاراضى المخصصة لإقامة مدرسة ثانوية زراعية بمنطقة الأحرار التابعة لقرية السلام وذلك تنفيذا للقرار رقم 239 بتاريخ 23 يناير 2013 00 كما تم تنفيذ القرار رقم 186 لسنة 2013 والإزالة الفورية للتعديات على السوق اليومى بمدينة القنطرة شرق وهى عباره عن الشروع فى إقامة 2 محل تجارى ورفع الأنقاض والعشوائيات الموجودة، كما تم ازالة التعديات والتند وفتح شارع سوق الأربعاء بمدينة القنطرة شرق والبدء فى رصف الشارع .

وتم ايقاف التعدى على 4 حالات فى شروع ببناء على خط المياه العكرة الخاص بمحطة مياه الشرب التابعة لشركة سيناء لمياه الشرب والصرف الصحى ، و تعديات على سوق الأحد الاسبوعى بقرية جلبانه بشكل فورى وتم رفع كافة التشوينات الموجوده بالموقع فى الحال والتى قام أحد الاشخاص باستغلال ظروف الاحتفالات بذكرى 25 يناير وأقامها .

وشارك فى الحملات مأمور قسم شرطة القنطرة شرق وقسم التعديات بالمركز والمدينة .