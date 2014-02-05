أخبار عاجلة

الاخبار - أبو الغيط... توصلنا لاتفاق مع الاتحاد الأوروبى لعقد أجتماع عربى أوروبى فى القاهرة -
الأخبار - 14 قتيلا و50 مصاباً فى هجوم على محطة لمترو فى مدينة سان بطرسبرج الروسية -
وزير السياحة يفتتح مؤتمرًا سياحيًا عالميًا بميلانو تعزيزا للسياحة الإيطالية الوافدة -
الصندوق الاجتماعي للتنمية ينظم مؤتمرًا للمرأة في محافظة المنيا -
10 نقاط هامة حول قانون التخطيط الموحد -
القاضي يشهد توقيع عقد إقامة معمل «شنايدر إليكتريك» في برج العرب -
الإحصاء: زيادة أسعار الأجهزة الكهربائية 82% وتكلفة إنتاج الكهرباء 20% -
غادة صقر تطالب محافظ دمياط بإرجاء تنفيذ قرار إغلاق المقاهي مبكرًا -
لجنة الإسكان تناقش مشروع قانون تنظيم التطوير العقاري الأسبوع المقبل -
مدبولي: أعداد المحولين من مدينة 15 مايو وحلوان إلى «أكتوبر وبدر» تزداد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

محافظ أسوان يفتتح المؤتمر السنوى لقسم الصدر بكلية طب أسيوط

Google+ Print
محافظ أسوان يفتتح المؤتمر السنوى لقسم الصدر بكلية طب أسيوط محافظ أسوان يفتتح المؤتمر السنوى لقسم الصدر بكلية طب أسيوط

محافظ أسوان

افتتح اللواء مصطفى يسرى، محافظ أسوان، والدكتور منصور كباش، رئيس جامعة أسوان، المؤتمر السنوى لقسم الصدر جامعة أسيوط، تحت عنوان «الأساسيات والثورات في طب الجهاز التنفسى».
> وبحضور كلًا من الدكتور رأفت السكرى، نائب عن رئيس جامعة أسيوط، والدكتور ألفت الشناوى مقرر المؤتمر، والدكتورة مها الخولى، رئيس اللجنة المنظمة بأسوان، والدكتور محمد عزمى وكيل وزارة الصحة.
> وخلال حفل الافتتاح تحدثت الدكتورة ألفت الشناوى عن تطور قسم الصدر بكلية طب أسيوط، منذ نشأته وحتى الآن.

وقالت الدكتورة مها الخولى أن اختيار أسوان لتنظيم المؤتمر فيها، جاء من أجل تنشيط السياحة الداخلية، وأن عنوان المؤتمر “الأساسيات والثورات فى طب”.

ومن ناحيته، أكد محافظ أسوان، مصطفى يسرى، أن أسوان جوهرة النيل والثقافة، والمؤتمر يأتى ضمن الدور الوطنى الذي تقدمه جامعات بجانب البحث العلمى.

وأضاف: «أسوان قبلة الأستشفاء في العالم، والمحافظة تسعى من جانبها إلى تحسين البيئة، الذي يتم من خلال دعم منظومة النظافة العامة، وتحويل الصرف الصحى، والإضاءة بالطاقة الشمسية، مع إنشاء محارق المخلفات الطبية»، مشيرًا
> إلى أن ذلك بجانب الاهتمام بالصحة في تطوير المستشفيات، والوحدات الصحية الموجودة بالمحافظة، هذا وتستمر أعمال المؤتمر حتى السابع من الشهر الجارى.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
الأخبار - مصر ... تحقيق المصالح المتبادلة والندية مبادئ أساسية للعلاقات الخارجية

الأخبار - مصر ... تحقيق المصالح المتبادلة والندية مبادئ أساسية للعلاقات الخارجية

صورة ترامب جالسا وبجواره السيسي واقفا.. الرئيس المصري لم يكن الأول

صورة ترامب جالسا وبجواره السيسي واقفا.. الرئيس المصري لم يكن الأول

بالصور- وزير القوى العاملة يبحث مع نظيره اللبناني ملفات العمالة المصرية

بالصور- وزير القوى العاملة يبحث مع نظيره اللبناني ملفات العمالة المصرية

"معلومات الوزراء" ينفي تسريح العمالة المصرية الموجودة بدول الخليج ‏

"معلومات الوزراء" ينفي تسريح العمالة المصرية الموجودة بدول الخليج ‏