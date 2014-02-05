محافظ أسوان يفتتح المؤتمر السنوى لقسم الصدر بكلية طب أسيوط

افتتح اللواء مصطفى يسرى، محافظ أسوان، والدكتور منصور كباش، رئيس جامعة أسوان، المؤتمر السنوى لقسم الصدر جامعة أسيوط، تحت عنوان «الأساسيات والثورات في طب الجهاز التنفسى».

> وبحضور كلًا من الدكتور رأفت السكرى، نائب عن رئيس جامعة أسيوط، والدكتور ألفت الشناوى مقرر المؤتمر، والدكتورة مها الخولى، رئيس اللجنة المنظمة بأسوان، والدكتور محمد عزمى وكيل وزارة الصحة.

> وخلال حفل الافتتاح تحدثت الدكتورة ألفت الشناوى عن تطور قسم الصدر بكلية طب أسيوط، منذ نشأته وحتى الآن.

وقالت الدكتورة مها الخولى أن اختيار أسوان لتنظيم المؤتمر فيها، جاء من أجل تنشيط السياحة الداخلية، وأن عنوان المؤتمر “الأساسيات والثورات فى طب”.

ومن ناحيته، أكد محافظ أسوان، مصطفى يسرى، أن أسوان جوهرة النيل والثقافة، والمؤتمر يأتى ضمن الدور الوطنى الذي تقدمه جامعات مصر بجانب البحث العلمى.

وأضاف: «أسوان قبلة الأستشفاء في العالم، والمحافظة تسعى من جانبها إلى تحسين البيئة، الذي يتم من خلال دعم منظومة النظافة العامة، وتحويل الصرف الصحى، والإضاءة بالطاقة الشمسية، مع إنشاء محارق المخلفات الطبية»، مشيرًا

> إلى أن ذلك بجانب الاهتمام بالصحة في تطوير المستشفيات، والوحدات الصحية الموجودة بالمحافظة، هذا وتستمر أعمال المؤتمر حتى السابع من الشهر الجارى.