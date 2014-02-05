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رئيس غينيا الاستوائية للمصريين: 30 يونيو ثورة شعبية ساندها الجيش

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رئيس غينيا الاستوائية للمصريين: 30 يونيو ثورة شعبية ساندها الجيش رئيس غينيا الاستوائية للمصريين: 30 يونيو ثورة شعبية ساندها الجيش

قال أوبيانج إنجيما، رئيس جمهورية غينيا الاستوائية، أن دولتهم شعبا وحكومة توفر الدعم الكامل لمصر فى استكمال  خريطة الطريق.

وأضاف إنجيما، خلال استقباله للمهندس أشرف راتب، عضو مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، ندرك من اليوم الأول أن ما حدث فى 30 يونيو ثورة شعبية ساندها الجيش، وهذا ما يؤكده سفير غينيا الاستوائية بمصر فى كل المناسبات.

وأشار المهندس أشرف راتب إلى أن الرئيس الغينى أبلغه أنه يريد أن يكون أول رئيس إفريقى يزور عقب الانتخابات الرئاسية، كما وجه الرئيس الغينى الدعوة للمهندس إبراهيم محلب، وزير الإسكان، الذى تربطه به علاقة وطيدة، لزيارة غينيا الاستوائية، ووضع حجر الأساس لمشروعين مهمين، حيث تم إسناد إنشاء معسكر للجيش لشركة المقاولون العرب بقيمة 83 مليون دولار، كما ستقوم شركة المقاولون العرب بإنشاء مقر جديد للشركة بالعاصمة الاقتصادية الجديدة لغينيا الاستوائية “أويالا”.

وأضاف راتب أنه تم عقد لقاء مع وزير الإسكان والمرافق الغينى، خوان امبولا، لمتابعة المشروعات التى تنفذها شركة المقاولون العرب هناك، والتى تقدر قيمتها بنحو 500 مليون دولار، تشمل مشروعات طرق، مياه وصرف صحى، تجمعات سكنية، ومعسكرات جيش، ومن أهم هذه المشروعات إمداد العاصمة مالايو بالمياه.

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