إحالة 6 متهمين بقتل مدرس فرنسى لمحكمة الجنايات

أحال نيابة حوادث وسط القاهرة باشراف المستشار وائل شبل المحامى العام لنيابات وسط القاهرة الكلية ، 6 متهمين قتلوا مدرسًا فرنسي الجنسية داخل حجز ديوان قسم شرطة قصر النيل الى المحاكمة الجنائية العاجلة .

> كانت نيابة قصر النيل، أمرت بحبس 6 متهمين قتلوا مدرسًا فرنسي الجنسية داخل حجز ديوان قسم شرطة قصر النيل، 4 أيام على ذمة التحقيق.

ووجهت لهم النيابة تهمة ضرب أفضى إلى الموت، بعد أن تبين من التحقيقات التي أشرف عليها المستشار عمرو عوض، وكيل أول نيابة قصر النيل أن الوفاة ليست طبيعية وأن وراءها شبهة جنائية.

تبين أن المجنى عليه تعرض للضرب المبرح داخل حجز القسم على يد 6 من المحبوسين معه، ما أدى لإصابته بنزيف داخلى وكسر في الجمجمة أودى بحياته، وهو ما ينفى إصابته بسكتة قلبية كما ادعى ضباط قسم شرطة قصر النيل، لإبعاد الشبهة الجنائية عنهم لإهمالهم في عدم إنقاذ المتوفى داخل الحجز.

كانت نيابة قصر النيل، أخلت سبيل المتهم المتوفى بعد اتهامه باختراق حظر التجوال وهو في حالة سكر في الطريق العام، بعد أن ألقت أجهزة الأمن القبض عليه، وبالكشف عن أوراقه تبين أنه مدرس يحمل الجنسية الفرنسية مقيم بطريقة غير شرعية، وكان من المقرر ترحيله إلى بلاده، وفى يوم الواقعة أصيب بإغماء وحاول الضباط إسعافه، لكنه لفظ أنفاسه الأخيرة.