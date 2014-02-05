أخبار عاجلة

الاخبار - أبو الغيط... توصلنا لاتفاق مع الاتحاد الأوروبى لعقد أجتماع عربى أوروبى فى القاهرة -
الأخبار - 14 قتيلا و50 مصاباً فى هجوم على محطة لمترو فى مدينة سان بطرسبرج الروسية -
وزير السياحة يفتتح مؤتمرًا سياحيًا عالميًا بميلانو تعزيزا للسياحة الإيطالية الوافدة -
الصندوق الاجتماعي للتنمية ينظم مؤتمرًا للمرأة في محافظة المنيا -
10 نقاط هامة حول قانون التخطيط الموحد -
القاضي يشهد توقيع عقد إقامة معمل «شنايدر إليكتريك» في برج العرب -
الإحصاء: زيادة أسعار الأجهزة الكهربائية 82% وتكلفة إنتاج الكهرباء 20% -
غادة صقر تطالب محافظ دمياط بإرجاء تنفيذ قرار إغلاق المقاهي مبكرًا -
لجنة الإسكان تناقش مشروع قانون تنظيم التطوير العقاري الأسبوع المقبل -
مدبولي: أعداد المحولين من مدينة 15 مايو وحلوان إلى «أكتوبر وبدر» تزداد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

إحالة 6 متهمين بقتل مدرس فرنسى لمحكمة الجنايات

Google+ Print
إحالة 6 متهمين بقتل مدرس فرنسى لمحكمة الجنايات إحالة 6 متهمين بقتل مدرس فرنسى لمحكمة الجنايات

حجز شاب علي ذمة التحريات لإتهامه بقتل عامل بأسنا

أحال نيابة وسط القاهرة باشراف المستشار وائل شبل المحامى العام لنيابات وسط القاهرة الكلية ، 6 متهمين قتلوا مدرسًا فرنسي الجنسية داخل حجز ديوان قسم شرطة قصر النيل الى المحاكمة الجنائية العاجلة .
> كانت نيابة قصر النيل، أمرت بحبس 6 متهمين قتلوا مدرسًا فرنسي الجنسية داخل حجز ديوان قسم شرطة قصر النيل، 4 أيام على ذمة التحقيق.

ووجهت لهم النيابة تهمة ضرب أفضى إلى الموت، بعد أن تبين من التحقيقات التي أشرف عليها المستشار عمرو عوض، وكيل أول نيابة قصر النيل أن الوفاة ليست طبيعية وأن وراءها شبهة جنائية.

تبين أن المجنى عليه تعرض للضرب المبرح داخل حجز القسم على يد 6 من المحبوسين معه، ما أدى لإصابته بنزيف داخلى وكسر في الجمجمة أودى بحياته، وهو ما ينفى إصابته بسكتة قلبية كما ادعى ضباط قسم شرطة قصر النيل، لإبعاد الشبهة الجنائية عنهم لإهمالهم في عدم إنقاذ المتوفى داخل الحجز.

كانت نيابة قصر النيل، أخلت سبيل المتهم المتوفى بعد اتهامه باختراق حظر التجوال وهو في حالة سكر في الطريق العام، بعد أن ألقت أجهزة الأمن القبض عليه، وبالكشف عن أوراقه تبين أنه مدرس يحمل الجنسية الفرنسية مقيم بطريقة غير شرعية، وكان من المقرر ترحيله إلى بلاده، وفى يوم الواقعة أصيب بإغماء وحاول الضباط إسعافه، لكنه لفظ أنفاسه الأخيرة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا