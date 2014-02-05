"القضاة": تفعيل الصندوق المشترك لدعم مصر خلال الأيام القادمة

أكد المستشار محمود حلمى الشريف سكرتير عام نادى القضاة، والمتحدث الرسمى باسم النادى، أن النادى سيبدأ خلال الأيام القادمة تفعيل صندوق دعم مصر المشترك الذى اتفق على إنشائه مع نادى هيئة قضائية الدولة الأسبوع الماضى، والذى سيخصص دخله لدعم مؤسسات الدولة ومساعدة أسر الشهداء.

وقال "الشريف" لـ"اليوم السابع" إن نادى القضاة سيبدأ اليوم التواصل مع الهيئات القضائية الأخرى، ومن بينها نادى قضاة مجلس الدولة ونادى مستشار النيابة الإدارية لدعوتهم للاشتراك فى الصندوق، مضيفا أن هذه الخطوة تأتى إيمانا منهم بدقة الظروف التى تمر بها البلاد، وضرورة أن يكون قضاة مصر وزملاؤهم فى سائر الجهات والهيئات القضائية فى طليعة الداعمين لوطنهم، قرر الناديان إنشاء صندوق لدعم مصر.

وأشار إلى أن كل نادى من أندية الهيئات القضائية المختلفة سيتولى جمع التبرعات للصندوق من أعضائه، وسيتم وضعها فى صندوق الدعم المشترك.