مستشفى مصر للطيران تستضيف خبير فرنسى فى علاج أورام الجهاز الهضمى

صرح الدكتور أنور حلمى رئيس شركة مصر للطيران للخدمات الطبية، "أنه من المقرر أن تستضيف مستشفى مصر للطيران يومى 21 و22 فبراير الحالى الخبير الفرنسى الأستاذ الدكتور فيليب روجيه أستاذ علاج أورام الجهاز الهضمى بمستشفى جورج بومبيدو الأوروبى كلية طب جامعة فرساى بفرنسا، وذلك للقيام بإلقاء محاضرات علمية ومناظرة بعض الحالات المرضية بمستشفى مصر للطيران بألماظة بمركز علاج العمود الفقرى والمفاصل.

وذلك فى إطار التبادل العلمى بين مستشفى مصر للطيران ومستشفى جورج بومبيدو الأوروبى والتى تتم من خلال تبادل الزيارات للخبراء الفرنسيين للإطلاع على كل ما هو جديد فى تخصصات الطب المختلفة بهدف الارتقاء بالخدمة الطبية المقدمة للمرضى.

جدير بالذكر أن مستشفى مصر للطيران من إحدى المؤسسات الطبية العملاقة التى تقدم الرعاية الطبية للعاملين بمصر للطيران وأسرهم والمواطنين والأخوة العرب والأجانب، وتحرص المستشفى على التطوير المستمر لتواكب المستويات الدولية من خلال تحديث جميع الأقسام وتقديم الخدمة المتكاملة لتشمل العناية المركزة وقسطرة القلب التشخيصية والعلاجية وجراحات القلب المفتوح والعمود الفقرى الميكروسكوبية وزراعة الكلى والكبد إلى جانب الجراحات العامة والمناظير والتجميل والخدمات الطبية عالية الجودة بأقسام مناظير الجهاز الهضمى والمعامل والأشعة والجاما كاميرا والأسنان ووحدات الغسيل الكلوى وجميع التخصصات والعيادات الخارجية التى تعمل فترات صباحية ومسائية، بالإضافة إلى خدمات الطب الوقائى.