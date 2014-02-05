أندية مصر مهددة بالاستبعاد من بطولات إفريقيا الموسم المقبل

أكد عمرو شاهين مدير إدارة التسويق والتلفزيون بالإتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" أن تطبيق دوري المحترفين أصبح واقع مفروض علي الأندية والاتحادات.

وأوضح شاهين في بيان أن الكاف اعتمد هذا الشرط خلال مؤتمر"تحويل الأندية الإفريقية إلى مؤسسات رياضية محترفة" الذي استضافته مدينة كيب تاون بجنوب أفريقيا بحضور جوزيف بلاتر رئيس الاتحاد الدولي "فيفا" وعيسى حياتو رئيس الاتحاد الافريقي ورؤساء الإتحادات الأفريقية وممثلي الأندية.

أكد شاهين ان الكاف قد قرر وبصفة نهائية عدم السماح لأي ناد لا يحمل شهادة الممارسة الإحترافية من المشاركة في الأدوار النهائية لدوري الأبطال الإفريقي لكرة القدم العام المقبل.

يذكر أن الدوري المصري لم يتحول إلى دوري محترفين حتى الآن، رغم أن الاتحاد الدولي "فيفا" منح الاتحادات المحلية مهلة حتى موسم 2012-2013 لتطبيق شروط "دوري المحترفين"، لكن مصر لم تنجز أي شيء تقريبا.

وقال شاهين: "أطلقنا تلك المبادرة قبل اربع سنوات وحان الوقت لتقوم الأندية بتوفيق أوضاعها خصوصا بعد اعتماد اللوائح الخاصة بالأندية المحترفة مشيرا الي ان أي ناد أو اتحاد لن يلتزم بهذا الشرط سيتم استبعاده رسميا من مسابقات الكاف.

وأشار شاهين إلى أن مؤتمر كيب تاون حضره رؤساء وممثلي "40" ناديا أفريقيا وأفتتحه عيسى حياتو رئيس الإتحاد الأفريقي واختتمه جوزيف بلاتر رئيس الإتحاد الدولي لكرة القدم بتاكيده علي أن الأندية هي القاعدة الأهم لهرم اللعبة حول العالم، كما حاضر في المؤتمر جيروم فالك السكرتير العام للفيفا.

وشهدت جلسات المؤتمر الثمانية تواصل مكثف بين هشام العمراني سكريتر الكاف ونائبه عصام أحمد وعمروشاهين مدير ادارة التسويق مع ممثلي الاندية لمناقشة شروط تطبيق دوري المحترفين .وشهد المؤتمر العديد من ورشات العمل بين الإدارة والتسويق وحقوق التلفزيون والحقوق القانونية للأندية.

وأوضح شاهين ان الكاف لا يهدف لان يكون مشرف مباشر علي نشاط الأندية أو ان يقوم بدورقابي عليها لكنه يهدف لمساعدة الأندية علي تطوير نفسها وان تتحول لنموذج يحتذي به في الإحتراف وبأقل الإشتراطات الممكنة لتطويرها.

واستمر "سنفوض الإتحادات الوطنية لإعطاء الرخصة للأندية المحلية وفقا للمعايير التي وضعناها وندرك تماما الصعوبات التي قد تواجههم ولكننا لا نطلب منهم المستحيل فليس من المعقول ان تظل هناك أندية إفريقية لا تملك كيان اداري لا يضم إدارة مالية وإدارة للتسويق وإدارة قانونية حتي يومنا هذا".

وأشاد رئيس إدارة التسويق بالتجارب بالناجحة علي المستوي القاري في هذا الصدد في مقدمتها النادي الأهلي المصري والترجي التونسي والرجاء المغربي ،فضلا عن اتحادي الجزائر وغانا مؤكدا ان اختيار مدينة كيب تاون لإحتضان هذا المؤتمر جاء لان أندية جنوب أفريقيا واتحادها سبقوا جميع الأندية الأخري علي مستوي القارة في التحول للممارسة المحترفة وأكد أن الكلمة العليا يجب ان تبق دوما للإتحاد الوطني المسؤول عن أنديته المحلية.

ويذكر ان الأندية طالبت الكاف بمساعدتها في تطوير هياكلها الإدارية واجمعت علي ان يقوم الكاف بتسويق مسابقات وبطولات الأندية الأفريقية من مراحلها الأولي بعدما تأكد لها ان العائد الذي يحققه الكاف لها من التسويق الجماعي يفوق بكثير ما يمكن ان تحققه من التسويق المنفرد.