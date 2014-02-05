بالصور: Brad Pitt يصطحب Angelina Jolie لعشاء رومنسي

رغم المشاكل العديدة ومشاغل الأطفال الستة والخيانة، وفي غمرة أعمالهما المزدحمة، خرج النجمان Brad Pitt وAngelina Jolie في موعد غرامي ليتناولا عشاءً رومانسياً سوياً في أستراليا.

فقد التقطت عدسات الباباراتزي صوراً لهما، وهما في الطريق إلى عشاء رومانسي في مطعم "Shipwreck Bar and Grill" الذي يقدم الأسماك على الشاطىء، حسب ما ذكر موقع "dailymail" البريطاني.

وقد بدت على النجمين السعادة، وكأنهما مراهقان، إذ لم تكد السيارة تصل إلى المكان حتّى ترجّل Brad، وفتح الباب لخطيبته Angelina التي بدت مشرقة باللون الأسود الذي أصبح علامتها الفارقة.

وقد التفّ المعجبون حول النجمين خلال وصولهما إلى المطعم، في الوقت الذي أبديا تجاوباً رائعاً معهم.

يذكر أن Angelina Jolie تقيم في أستراليا منذ نوفمبر الماضي مع أطفالها، من أجل تصوير فيلمها "Unbroken"، فيما يحاول Brad Pitt استغلال أوقات فراغه والعطل قدر المستطاع للحضور بينهم.

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