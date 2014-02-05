عز يؤكد: زينة هي التي رفضت إجراء فحص DNA

فجأة أصبحت قضية زينة وأحمد عز هي قضية الموسم والشغل الشاغل للناس، خصوصاً مع تراجع القضايا السياسية وعدم وجود أزمة حقيقية تشغل الناس في الفترة الأخيرة.

القضية تطوّرت في الأيام الأخيرة كمل علمت "سيدتي نت"، حيث قام أحمد عز بزيارة المحامي مرتضى منصور سراً، ليعرض عليه الترافع في قضيته مع زينة، من جانبه لم يتردد منصور في الموافقة على أن يكون محامي عز رغم الصداقة التي تجمعه بزينة.

وذهب عز لمنصور في مكتبه أكثر من مرة وحكى له القصة بأكلمها، وطلب منه الوقوف إلى جانبه في القضية خوفاً من أن تتحول قصته إلى قصة أحمد الفيشاوي وهند الحناوي.

وقد علمت "سيدتي نت"، أن أصدقاء مقربين من زينة وعز حاولوا التدخل أكثر من مرة لحل الازمة، إلا ان زينة رفضت التصالح نعه، وأكدت لهم أنها بصدد التقدم بدعوى قضائية في محكمة الأسرة وطلب عمل تحليل الـDNA ليتأكد الجميع أن الطفلين هما من أحمد عز وليس من غيره.

من جانبه فضّل عز الصمت التام، لكنه أصر على نفي القصة للمقربين منه مؤكدا أنه لم ينجب من زينة أطفالاً، مشيرا لأنه ليس مسؤولاً عن الطفلين، فيما أكدت زينة لصديقاتها لأن الموضوع مسألة وقت وأن عز سيعترف بالطفلين عاجلاً أو آجلاً بعد ظهور نتيجة التحليل.

وعلمت "سيدتي نت"، أن أحمد عز زار زينة في أثناء فترة الحمل أثاء تواجدها في الولايات المتحدة الأمريكية ،وعرض عليها اجراء تحليل الـDNA ليتأكد من نسب الطفلينـ إلا أن زينة رفضت الامر واعتبرتها إهانة غير مقبولة، وخرج عز من منزلها غاضباً رافضاً الاعتراف بالطفلين فيما أصرت هي على الولادة رغم مطالبته لها بالاجهاض في حال تمسكها بعدم إجراء التحليل.