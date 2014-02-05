"البيان" تنشر خارطة خط سير طواف دبي

إنطقلت في تمام الساعة الواحدة ظهر اليوم (الاربعاء) فعاليات " طواف دبي " وذلك من مركز دبي التجاري العالمي ، مرورا بشارع المركز المالي وبوليفارد محمد بن راشد والعودة إلى مركز دبي التجاري الساعة الخامسة مساء.

> وقد نشرت شرطة دبي خارطة سير الطواف والشوارع التي ستتأثر بذلك والطرق البديلة التي يمكن التوجه اليها لتفادي الاعاقة والزحام

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