إنطقلت في تمام الساعة الواحدة ظهر اليوم (الاربعاء) فعاليات " طواف دبي " وذلك من مركز دبي التجاري العالمي ، مرورا بشارع المركز المالي وبوليفارد محمد بن راشد والعودة إلى مركز دبي التجاري الساعة الخامسة مساء.
> وقد نشرت شرطة دبي خارطة سير الطواف والشوارع التي ستتأثر بذلك والطرق البديلة التي يمكن التوجه اليها لتفادي الاعاقة والزحام
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"البيان" تنشر خارطة خط سير طواف دبي
إنطقلت في تمام الساعة الواحدة ظهر اليوم (الاربعاء) فعاليات " طواف دبي " وذلك من مركز دبي التجاري العالمي ، مرورا بشارع المركز المالي وبوليفارد محمد بن راشد والعودة إلى مركز دبي التجاري الساعة الخامسة مساء.