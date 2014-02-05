«الاستئناف» تؤيد إعدام مواطن قتل آخر في فندق بالفجيرة

أيدت محكمة استئناف الفجيرة الحكم في قضية قتل شاب عشريني يدعى (ي م ج) (لا يحمل أوراقا ثبوتية) على يد شاب مواطن يدعى (م م ع) عمدا مع سبق الإصرار والترصد بوساطة آلة حادة داخل أحد فنادق دبا الفجيرة، حيث قضت هيئة المحكمة بالإعدام على المتهم وجلده 80 جلدة عن تهمة تناوله المشروبات الكحولية.

وتعود التفاصيل عندما تلقت القيادة العامة بشرطة الفجيرة بلاغا يفيد بتعرض شاب لعدة طعنات في جسمه من قبل مجهول اثناء تواجدهما في احد الفنادق السياحية بمنطقة دبا والمجني عليه من سكان مدينة خورفكان.

وعليه تم تشكيل فريق بحث وتحرّ للقبض على القاتل في أسرع وقت ممكن، ومن خلال التحقيقات وأخذ أقوال الشهود تبين ضلوع المدعو (م م ع) شاب مواطن فى جريمة القتل، حيث نشب خلاف بينه وبين المجني عليه داخل مواقف الفندق قام على اثره المتهم وهو في حالة سكر تام بتوجيه عدة طعنات نافذة بواسطة آلة حادة للمجني عليه ليرديه قتيلاً على الفور، ثم هرب لمكان مجهول.

وتم تطويق المكان وتكثيف عمليات البحث حيث عثر على القاتل في احدى الشقق المفروشة في نفس المنطقة، وتم القبض عليه وتوجيه تهمة القتل مع سبق الإصرار والترصد.

وخلال الجلسات السابقة أكد المتهم انه لا تربطه أية صلة او علاقة بالمجني عليه ولا يتذكر تفاصيل الحادثة لانه قد تناول كميات كبيرة من الكحول آنذاك، وأكد شقيق الضحية هو الاخر عدم معرفته للقاتل وانه كان برفقة شقيقه قبل ان يفقد حياته حيث كانا متوجهين لأحد الفنادق لإلقاء التحية على احد معارف القتيل، وبعد دقائق قليلة من ترجل الضحية من سيارته واتجاهه ناحية المواقف الخاصة بالفندق علت الأصوات، وساد جو من القلق والخوف المكان، وحينها ترجل شقيق الضحية ليستوضح الامر فوجد شقيقه وقد تعرض للطعن، فحاول نقله للمستشفى ولكنه فارق الحياة.

ورفض أولياء الأمر التنازل عن القصاص وطالبوا بإعدام قاتل ابنهم.

مقتل سائق تاكسي

من جهة أخرى أرجأت محكمة الجنايات في الفجيرة قضية قتل سائق تاكسي، يعمل بشركة الفجيرة للمواصلات عمداً مع سبق الإصرار والترصد والمتهم فيها شابان مواطنان، حيث استمعت هيئة المحكمة لأقوال احد الشهود الذي عثر على جثة السائق في منطقة وعرة بالقرب من مصنع فروج الوادي بالفجيرة، وقام بإبلاغ الشرطة، وعلى ضوء هذا البلاغ تحرّك رجال التحريات والمباحث وبعد جمع الأدلة تم الاشتباه بأحد الشباب المعروف عنه سرقة سائقي التاكسي، وعليه تم القبض عليه واعترف بقيامه مع صديقه بقتل الضحية وسرقة مبلغ مالي منه.

وطالب الدفاع عن المتهم الثاني ( س.ع) المحكمة بعرض المتهم على طبيب نفسي، كما طالب المحكمة بإبلاغ أولياء الدم عن استعداد والدة المتهم بدفع الدية، فجاء التأجيل لسماع أقوال أولياء الدم.

تزوير محرر رسمي

اما القضية الثانية عن تزوير بطاقات هوية وبطاقات عمل وبطاقات إدارية المتهم فيها أربعة أشخاص من جنسيات آسيوية وعربية، حيث استمعت المحكمة لأقوال احد المتهمين الذي يعمل في مؤسسة الامارات للاتصالات حيث قام باستخراج هواتف متحركة لعدد من معارفه بأوراق مزورة، وأنكر معرفته بأنها مستندات غير أصلية، فجاء التأجيل للجلسة المقبلة لسماع أقوال الدفاع وباقي المتهمين.

تعاطي مخدرات

وفي القضية الثالثة وهي تعاطي حدث مواطن لمادة الهيروين ضبط وهو في حالة غير طبيعية، وأثناء جلسة الأمس اعترف بتعاطيه للمادة المخدرة عن طريق الإبر، وجاء التأجيل حتى تاريخ 11 فبراير الحالي للحصول على تقرير بحث حالة اجتماعية مع استمرار إيداع الحدث في دار الرعاية. الحبس 6 أشهر لمعلم هتك عرض تلميذته

قضت محكمة الجنايات في دبي امس بحبس محفظ القرآن الذي هتك عرض تلميذته الطفلة البالغة من العمر 8 سنوات، بالحبس ستة أشهر، والإبعاد.

وكان محفظ القرآن الآسيوي استغل خلوته بالطفلة في منزل والدتها الكائن في جزيرة النخلة، وتحرش بها، وتحسس مناطق العفة من جسدها أثناء تحفيظها القرآن الكريم.

كما قضت جنايات دبي بحبس الحمال الذي يعمل لدى إحدى شركات دناتا ومجموعة طيران الامارات، 6أشهر والغرامة500 درهم والإبعاد، عن تهمة اختلاس هاتف نقال أثناء تنزيل الحقائب عن الحزام في المطار. دبي-البيان