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الببلاوي: نرفض التجاوزات القطرية غير المقبولة

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الببلاوي: نرفض التجاوزات القطرية غير المقبولة الببلاوي: نرفض التجاوزات القطرية غير المقبولة

رئيس الوزرء الدكتور حازم الببلاوي

أكد الدكتور حازم الببلاوي رئيس الوزراء رفض للممارسات والتجاوزات القطرية ضدها، مضيفا أن هناك بعض الممارسات التي يقال عنها إنها غير صديقة وبها قدر كبير من عدم الإنصاف ونرفض أن تقوم قطر بممارسات ضد مصر لا تتفق مع الروابط العربية إلا أنه أوضح أن قطر شقيقة من أشقائنا من الدول العربية التي مهما حدثت اختلافات فإنها تربطنا معها روابط عربية، ولكننا نرى أن هناك بعض الممارسات التي يقال عنها إنها غير صديقة وبها قدر كبير من عدم الإنصاف ونرفض أن تقوم قطر بممارسات ضد مصر لا تتفق مع الروابط العربية.

وأشار – في مؤتمر صحفي عقده في ختام زيارته بالرياض – إلى أن مصر تأسف خلال الفترة الأخيرة لكثير من الأعمال التي تقوم بها قطر بأسلوب لا يتفق مع دول الجوار، مشددا في الوقت نفسه على أن مصر عليها مسئولية في حماية الوطن العربي باعتبارها الشقيقة الكبرى وأن هناك خلافات تحدث بين الأسرة الواحدة ونحن حريصون على بقاء الروابط بين الدول العربية ولانريد أن تتحول إلى شىء نأسف عليه. وقال “لابد من الحوار داخل الأسرة العربية وأن ننظر إلى المستقبل”.

وأكد ضرورة الانتماء الوطني والحكمة وأن هناك مسئولية على الأخ الأكبر فيها بعض التساهل مع بعض التجاوزات إلا أن هناك تجاوزات غير مقبولة وأحيانا غير لائقة “لا أريد أن استخدم تعبيرا أكثر من ذلك”.

ولفت إلى حق المصرية في أن تطلب من أي دولة تسليمها أي شخص ارتكب جرائم فيها مساس بالمجتمع أو اقتصادية أو جنايئة لكي يقدم للمحاكمة.

أ ش أ

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