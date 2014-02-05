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جنايات الاسكندرية ترفض استشكال “نخنوخ” وتؤيد سجنه 28 عاماً

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جنايات الاسكندرية ترفض استشكال “نخنوخ” وتؤيد سجنه 28 عاماً جنايات الاسكندرية ترفض استشكال “نخنوخ” وتؤيد سجنه 28 عاماً

صبرى نخنوخ

رفضت محكمة جنايات الإسكندرية،برئاسة المستشار محمد عبد النبي، اليوم الأربعاء، الإستشكال المقدم من دفاع المتهم صبري حلمى نخنوخ لوقف تنفيذ الحكم الصادر بسجنه لمدة 28 عاماً في قضيتي حيازة مخدرات وسلاح، وايدت حكم حبسه .

كان دفاع “نخنوخ” قد طالب فى الجلسة الماضية بقبول “الإستشكال” نظرا لحالة نخنوخ الصحية التى وصفها بالخطيرة ، ووجوده في السجن يعد خطر داهم علي حياته، نظرا لعدم توافر الرعاية الصحية له في محبسه – على حد قوله.
> بينما طالبت النيابة العامة برد الإستشكال المقدم من المتهم لعدم مرضه وإستقرار حالته الصحية،وهو ما يؤكده التقرير الطبي الصادر من طبيب السجن،الذى يؤكد أن حالته الصحية “مستقرة” ، ويعاني فقط من إلتهاب الفقرات القطنية ويصرف له العلاج بصفة دورية.

يذكر أن نخنوخ كان قد صدر ضده حكم بالسجن المؤبد و‏10‏ آلاف جنيه غرامة بتهمة إحراز سلاح نار، والسجن المشدد3 سنوات و10 آلاف جنيه بتهمة حيازة المخدرات.

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