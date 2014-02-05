ضبط 4 قطع سلاح ناري بالمنيا‎

نجحت أجهزة الأمن بمديرية أمن المنيا في حملة أمنية ، في ضبط 4 قطع سلاح ناري شملت ” مسدس و3 فرد خرطوش صناعة محلية ” .

كان اللواء اسامه متولي مدير امن المنيا قد تلقي اخطارا من العميد هشام نصر مدير المباحث الجنائية بالمنيا يفيد بضبط خالد مايز شلبي 25 سنه فلاح ومقيم بمرزوق التابعه لمركز مطاي وبحوزته فرد خرطوش محلي الصنع في المحضر رقم 298/2014 اداري مركز مطاي .

كما تم ضبط شريف علاق سليمان ابراهيم 42 سنه فلاح ومقيم بالشيخ مسعود التابعه لمركز العدوه وبحوزته فرد خرطوش محلي الصنع وعدد 3 طلقات من ذات العيار في المحضر رقم 245/2014 اداري مركز العدوة ، وضبط شعبان مخيمر عثمان حسين 22 سنه فلاح ومقيم بحوض الجزار التابعه لمركز بني مزار وبحوزته فرد خرطوش محلي الصنع وطلقه من ذات العيار في المحضر رقم 2001/2014 اداري مركز بني مزار .

كما ضبط وملاك فرحان عبد النور رزق 48 فلاح ومقيم بدماريس التابعه لمركز المنيا وبحوزته فرد رصاص محلي الصنع وسلاح ابيض “مطواه” في المحضر رقم 1356/2014 اداري قسم المنيا