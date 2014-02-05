أضرار ضخمة بالبنية التحتية فى العاصمة روما بسبب الأمطار الغزيرة

تسببت موجة العواصف و الأمطار الغزيرة التي ضربت العاصمة روما منذ يوم الجمعة الماضى و حتى اليوم الاربعاء في إحداث أضرار تقدر بمئات الملايين من اليورو.. و قال عمدة العاصمة الإيطالية روما “إجنيتسو مارينو”أن البنية التحتية المتعلقة بالمصارف المائية بالشوارع لا تحتمل فى ظروفها الراهنة المزيد من الكثافة المائية وإلاستمرار غير المنقطع لهطول الامطار , وهذا وراء إرتفع منسوب المياة بكثير من الطرق والشوارع التى تم إغلاقها بالكامل امام حركة المرور .. كما تم إغلاق أحد الطرق الرئيسية الممتد من قلب العاصمة الى حدودها الشمالية , جزئيا جراء الانهيارات الطينية والحفر العميقة التي ظهرت في العديد من الشوارع.

كما اصيبت العديد من المنازل بأضرار يصعب إصلاحها ، وبصفة خاصة في ضاحية “بريما بورتا” شمال العاصمة حيث أجبرت المياه بعض السكان المحليين على اعتلاء أسطح منازلهم , وتدخل رجال مرفئ المطافئ لمساعداتهم حيث من المحتمل أن تكون هناك حاجة لإنشاء بنية تحتية جديدة للمياه بالإضافة إلى الأعمال الطارئة على أسطح الطرق”.

وأوضح “مارينو” الذي يرأس إدارة تعاني بالفعل من ضائقة مالية “نحن نقدر الضرر والحاجة للتدخلات الإنشائية بمئات الملايين من اليورو .

ا ش ا