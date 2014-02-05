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استعدادات لطرح المرحلة الأولي من إسكان شباب الخريجين بالوادي الجديد‎

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استعدادات لطرح المرحلة الأولي من إسكان شباب الخريجين بالوادي الجديد‎ استعدادات لطرح المرحلة الأولي من إسكان شباب الخريجين بالوادي الجديد‎

محافظة الوادي الجديد

تستعد مديرية الإسكان بالوادى الجديد، لطرح المرحلة الأولى من مشروع إسكان شباب الخريجين على مستوى مراكز المحافظة بإجمالى 2328 وحدة سكنية.

وقد صرح المهندس أحمد حسين، مدير عام الإسكان بالوادى الجديد، أنه سيتم إنشاء 1704 وحدة سكنية بمدينة الخارجة، و624 وحدة بمركز بلاط، وذلك فى إطار تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع، الذى يستهدف إنشاء 3878 وحدة سكنية على مستوى مراكز المحافظة، الذى يستغرق عامًا ونصف كمدة محددة للتنفيذ.
> وأضاف أن المرحلة الثانية تتضمن استكمال باقى الوحدات السكنية، بواقع 1550 وحدة سكنية، يتم توزيعها على مركز الداخلة، بإجمالى 1100 وحدة سكنية، و312 وحدة سكنية بمدينة باريس، و48 وحدة سكنية بمدينة الفرافرة بالوادى الجديد.

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