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مكتبة الإسكندرية تطلق أول موقع عن” الخيول المصرية “

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مكتبة الإسكندرية تطلق أول موقع عن” الخيول المصرية “ مكتبة الإسكندرية تطلق أول موقع عن” الخيول المصرية “

مكتبة الاسكندرية

أعلن الدكتور خالد عزب،رئيس قطاع المشروعات المركزية بمكتبة الاسكندرية،أن المكتبة تنظم إحتفالية كبرى يوم الآثنين 17 فبراير الجارى لإطلاق موقع الخيل العربي المصري على الإنترنت.

وأشار”عزب” فى بيان له ،اليوم الأربعاء، إن المكتبة عكفت خلال الفترة الماضية من خلال جهود البحث والتوثيق على توثيق تاريخ وجود الخيل في ودور أهلها في الحفاظ على نقاء سلالته عبر موقع إلكتروني هو” http://www.bibalex.org/EGARABIANHORSE”.

وأضاف إن المكتبة ستصدر بهذه المناسبة كتيب يشرح محتوى الموقع بقدر من التفصيل، كما سيتم تنظيم معرض صور للخيل يستمر عدة أيام على هامش الإحتفالية التى تقام ببيت السناري الأثري بحي السيدة زينب بالقاهرة ،التابع لمكتبة الإسكندرية.

ومن جانبه،أوضح الباحث عمرو شلبي،مسئول المشروع،أن الهدف الرئيسي للمشروع هو توثيق الجهود المصرية تاريخيا في الحفاظ على نقاء سلالة الحصان العربي المصري الأصيل، وإستعراض جوانب أخرى في عالم الخيل قد لا تبدو كثيرا للعامة.

وأكد أن الحصان العربي المصري من أهم وأقوى سلالات الخيول على مستوى العالم وأغلاها ثمنًا،كما أنه أيضًا من أجمل الخيول الموجودة على الإطلاق؛ فقوامه وجسمه يعبران عن روعة في الجمال والتناسق، كما يعد مصدرًا هامًّا للمهتمين بتربية الخيول لتوليد أفضل وأنقى سلالات الخيل في العالم كله وكذلك أسرعها،لافتا إلى أن الخيول المصرية تمثل 4% من دماء الخيول الموجودة على مستوى العالم.

وأضاف شلبي :”فكرة هذا الموقع الإلكتروني جاءت لعرض وتعريف القراء والمهتمين بتاريخ وجود الخيل في مصر، والذي خصصت صفحاته بصورة خاصة للخيل العربي المصري، وبصورة عامة للخيول العربية وأفردت أقسامها لتناول: الخيل عند العرب، تاريخ الخيل في مصر، خطوط الأنساب المصرية، عالم الخيل، مرابط ومنظمات، أقوال ومقالات في الخيل”.

ولفت إلى أن الهدف من ذلك هو هناك مصدر موثق لكل ما يتعلق بالخيل العربي المصري في مكان واحد يكون مقصدًا لكل المحبين والمهتمين بالخيول العربية المصرية.

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