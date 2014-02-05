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الاتفاق مع الهيئة العربية للتصنيع لإقامة محطات لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية

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الاتفاق مع الهيئة العربية للتصنيع لإقامة محطات لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية الاتفاق مع الهيئة العربية للتصنيع لإقامة محطات لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية

محافظ الجيزة الدكتورعلي عبد الرحمن

أعلن محافظ الجيزة الدكتورعلي عبد الرحمن أن الدكتور حازم الببلاوى رئيس الوزراء وافق على التعامل مع الهيئة العربية للتصنيع لشراء وتصنيع ما يلزم من محطات لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية للمحافظة وسيتم تقاسم التكلفة مع مجلس الوزراء.

وأكد المحافظ أن هناك توصية من مجلس المحافظين فى اجتماعه الأخير للبدء فى مشروعات للاستفادة من الطاقة الشمسية فى توليد طاقة كهربائية .. مشيرا إلى أنه تم بدء العمل فى مشروع لإنارة ديوان عام المحافظة والمبانى التابعة لها بالطاقة الشمسية.

وأشار إلى أن المحافظة تحرص على نشر استخدام الطاقة المتجددة الصديقة للبيئة وتوفير الكهرباء التقليدية لتلبية احتياجات الاستهلاك المتزايد فى المشروعات الاستثمارية والسياحية والعمرانية.

أ ش أ

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